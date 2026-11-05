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Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Le previsioni indicano un clima instabile, con piogge frequenti e poche parentesi di sole.
Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
TiPress
di Redazione
Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
Le previsioni indicano un clima instabile, con piogge frequenti e poche parentesi di sole.

Le giornate si accorciano, le nuvole tornano a farsi vedere con una certa insistenza e la pioggia è pronta a bagnare questo autunno ormai inoltrato. Eppure, nonostante il calendario, le temperature continuano a mantenersi piuttosto miti, con valori massimi che nei prossimi giorni oscilleranno generalmente tra gli 11 e i 13 gradi. Un quadro meteorologico che accompagna l'avvicinarsi dell'estate di San Martino, tradizionalmente attesa attorno all'11 novembre, periodo durante il quale si verifica una breve parentesi di tempo stabile e relativamente caldo prima dell'arrivo del freddo invernale.

La pioggia torna già domani
Secondo le previsioni di MeteoSvizzera, la giornata odierna sarà ancora abbastanza soleggiata al Sud delle Alpi, anche se alle basse quote non mancherà un po' di foschia. La temperatura massima raggiungerà i 12 gradi.

Il cambiamento arriverà però già da domani, venerdì 6 novembre. Il cielo diventerà molto nuvoloso e le prime deboli piogge potrebbero manifestarsi già durante la mattinata, anche se le precipitazioni saranno più probabili nella seconda parte della giornata e durante la notte su sabato. Le temperature, nonostante la copertura nuvolosa, resteranno relativamente miti: minime comprese tra 5 e 8 gradi e massime vicine agli 11. In montagna, invece, la neve potrebbe fare la sua comparsa a partire dai 1600 metri.

Sabato ancora grigio, domenica torna il sole
Anche sabato 7 novembre il cielo dovrebbe rimanere spesso nuvoloso, con la possibilità di qualche ultima debole precipitazione nelle prime ore del mattino. Il limite delle nevicate si manterrà attorno ai 1600 metri, mentre alle basse quote il termometro raggiungerà nuovamente i 12 gradi, dopo una minima di circa 7.

Una tregua è prevista per domenica, quando il tempo dovrebbe tornare abbastanza soleggiato. Sarà anche la giornata più mite del periodo, con una temperatura massima attorno ai 13 gradi.

Verso San Martino, ma con nuove piogge all'orizzonte
La situazione si farà più incerta con l'inizio della prossima settimana. Lunedì 9 novembre il sole dovrebbe alternarsi alle nuvole, senza precipitazioni di rilievo e con una temperatura massima attorno agli 11 gradi.

Da martedì, invece, potrebbe aprirsi una nuova fase caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e precipitazioni. MeteoSvizzera indica per il 10 novembre la possibilità di deboli piogge, con il limite delle nevicate in rialzo fino a 2000 metri e temperature massime sui 12 gradi.

Proprio mercoledì 11 novembre, giorno tradizionalmente associato a San Martino, il tempo potrebbe dunque presentarsi tutt'altro che estivo. Le previsioni indicano infatti condizioni probabilmente molto nuvolose, accompagnate da alcune precipitazioni. Massime, comunque, attorno ai 12 gradi.

Scenario simile previsto anche per giovedì 12 novembre, con molte nuvole, possibili piogge e temperature ancora sui 12 gradi.

Temperature miti, ma il sole non è garantito
Per chi spera nella migliore delle estati di San Martino, insomma, le prospettive sono ancora incerte. Va comunque ricordato che le previsioni per la prossima settimana presentano ancora un margine d'incertezza.

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