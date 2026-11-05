Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Il cambiamento arriverà però già da domani, venerdì 6 novembre. Il cielo diventerà molto nuvoloso e le prime deboli piogge potrebbero manifestarsi già durante la mattinata, anche se le precipitazioni saranno più probabili nella seconda parte della giornata e durante la notte su sabato. Le temperature, nonostante la copertura nuvolosa, resteranno relativamente miti: minime comprese tra 5 e 8 gradi e massime vicine agli 11. In montagna, invece, la neve potrebbe fare la sua comparsa a partire dai 1600 metri.

Sabato ancora grigio, domenica torna il sole

Anche sabato 7 novembre il cielo dovrebbe rimanere spesso nuvoloso, con la possibilità di qualche ultima debole precipitazione nelle prime ore del mattino. Il limite delle nevicate si manterrà attorno ai 1600 metri, mentre alle basse quote il termometro raggiungerà nuovamente i 12 gradi, dopo una minima di circa 7.