Fuga di notizie e denuncia. Come l’ultima volta

BELLINZONA - «Non intendiamo attribuire responsabilità a singoli membri della CPI» ma «riteniamo particolarmente grave, dal profilo istituzionale, che le presunte conclusioni di un'inchiesta parlamentare straordinaria siano state rese note attraverso anticipazioni giornalistiche prima ancora che il Gran Consiglio, organo che ha istituito la CPI e al quale essa deve riferire, abbia potuto prenderne ufficialmente conoscenza». Sono alcune delle parole, “pronunciate” ieri dai deputati MPS Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini nella denuncia penale contro ignoti presentata a seguito della pubblicazione di alcuni contenuti del rapporto sul caso Hospita. Una situazione che ha un precedente.