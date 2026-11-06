Un adolescente su tre "si chiude": se ne discute alla Filanda
L'appuntamento è per sabato mattina 7 novembre. Organizza l’Associazione della Svizzera Italiana per i disturbi d’Ansia, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi.
MENDRISIO - Recenti studi sulla popolazione giovanile svizzera indicano che circa un adolescente su tre fa fatica a parlare dei propri problemi personali con i genitori, e oltre il 40% dei e delle giovani dichiara di sentirsi spesso sotto pressione o non compreso.
L’Associazione della Svizzera Italiana per i disturbi d’Ansia, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi (ASI-ADOC) organizza una mattinata dedicata al confronto fra generazioni, a cui sono invitate tutte le persone interessate.
Si rifletterà su come cercare di diminuire questa distanza e fornire strumenti utili al dialogo intergenerazionale. Lo si farà attraverso giochi di ruolo, spazi per domande e discussioni aperte.
L'appuntamento è per sabato 7 novembre presso la Filanda di Mendrisio.
Il programma prevede:
9:00 Accoglienza dei partecipanti
9:30 Saluti e introduzione della giornata
Michele Mattia, Presidente ASI-ADOC
9:45 Proposta tematica tramite Role Playing
Interazione coi partecipanti. Moderatore: Roberto Ballerini
10:45 Pausa caffè
11:00 Discussione plenaria
12:00 Presentazione e premiazione Concorso tesi 2025
Roberto Ballerini, Chiara Bandoni
12:30 Conclusioni della giornata e Take Home Message
Tazio Carlevaro
13:00
Conclusione