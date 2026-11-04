Clamoroso al California: forse si riapre

Il 17 settembre al California sono stati messi i sigilli. E da quel momento si è capito che la situazione, in particolare dal punto di vista economico e dei debiti, era decisamente più seria di quanto si potesse immaginare. Ben 32 i collaboratori licenziati, tra cui una ventina con stipendi arretrati in sospeso.

Uno spiraglio di luce

Ebbene, ora si apre uno spiraglio in vista del futuro. Negli scorsi giorni non sono passati inosservati alcuni operai che stavano lavorando nel ripristinare la facciata dello stabile. Sul posto qualcuno ha notato anche il proprietario del centro intento a dialogare con le varie maestranze.