«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Sara Nocito, tra le organizzatrici del sit-in pacifico, spiega il significato della serata: «Non stiamo richiedendo la riapertura, anche se ci piace sognare. Lo abbiamo fatto perché siamo una grande famiglia, abbiamo voglia di stare tutti insieme e di condividere questo momento difficile e triste, in cui è venuto meno qualcosa che faceva parte della nostra quotidianità».