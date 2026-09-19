Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

I discorsi delle autorità

Nel suo intervento, il Sindaco di Canobbio Sisto Gianinazzi ha parlato di un progetto che ha visto una stretta collaborazione intercomunale per il bene di un’intera regione. «Con la richiesta di Lugano di spostare i campi d'allenamento da Cornaredo al Maglio, per dar spazio al PSE c'è stata da subito una buona intesa e soprattutto la voglia di collaborare. Già dai primi incontri si è notato il giusto spirito di collaborazione, da cui è poi scaturito un concorso

d'idee per l'intero comparto del Maglio».



Il Sindaco di Lugano, Michele Foletti ha sottolineato che «con il Centro sportivo Al Maglio inauguriamo una nuova infrastruttura sportiva inserita in un comparto profondamente riqualificato. La dimensione sportiva dialoga qui con quella paesaggistica, ambientale e ricreativa: accanto alle società, agli allenamenti e alle competizioni, il Maglio accoglie chi corre o passeggia, le famiglie con i bambini e chi semplicemente desidera trascorrere del tempo nel verde. Un luogo dedicato allo sport, dunque, ma al tempo stesso aperto e vissuto dalla popolazione».



La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti, nel suo intervento, ha ricordato che «il Cantone considera la promozione dello sport un importante investimento pubblico. Vogliamo creare le condizioni perché tutte e tutti possano trovare nello sport occasioni per incontrarsi, muoversi, stare bene e praticare attività fisica, indipendentemente dall’età, dalle capacità o dal proprio percorso».