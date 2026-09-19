GAMBAROGNO
7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
Si è concluso il corso di salvataggio modulo fiume tenuto dalla Salvataggio Sub Gambarogno, sotto la guida di Claudio Müller.
Salvataggio Sub Gambarogno
Fonte Salvataggio Sub Gambarogno
7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
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7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
Si è concluso il corso di salvataggio modulo fiume tenuto dalla Salvataggio Sub Gambarogno, sotto la guida di Claudio Müller.
7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
Si è concluso il corso di salvataggio modulo fiume tenuto dalla Salvataggio Sub Gambarogno, sotto la guida di Claudio Müller.
PIAZZOGNA - Il 19 luglio 2026, la società svizzera di salvataggio sezione Gambarogno ha organizzato il corso di salvataggio modulo fiume. La direzione del corso è stata affidata a Claudio Müller.
«Il corso approfondisce in particolare le tecniche di nuoto e salvataggio richieste ai salvatori in acque correnti, la conoscenza dei corsi d’acqua, le condizioni atmosferiche e altri aspetti necessari per affrontare tutte le attività che vengono svolte in questo ambito, quali la sorveglianza lungo i fiumi, l’accompagnamento di scolaresche o gruppi sportivi.», spiega la nota del club.
A ottenere il brevetto sono stati Bacciarini Gian Mattia, Gioele Turuani, Ambra Wüest, Eleonora Benaglia, Daniele Del Fante, Diego Maspoli Duartes e Toe Occiganu.
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