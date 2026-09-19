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Verdi, il dado per le elezioni è tratto: «Puntiamo al raddoppio in Consiglio di Stato»

L’assemblea straordinaria di Massagno ha ratificato la lista unitaria per il Consiglio di Stato e la "Bussola elettorale comune". Confermate le candidature della consigliera nazionale e del presidente del Comitato cantonale