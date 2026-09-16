Ascensore si schianta al suolo: morto un operaio
Un secondo lavoratore è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine.
Un secondo lavoratore è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine.
ZURIGO - Questo pomeriggio, poco prima delle 14:30, un operaio edile è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un cantiere vicino alla stazione ferroviaria principale di Zurigo. Secondo le prime informazioni, l'ascensore sul quale si trovavano i due operai è precipitato per diversi metri all'interno di un edificio interessato dai lavori.
Un testimone oculare ha spiegato: «Stavano mettendo in sicurezza qualcosa per tutta la mattina. Faceva molto rumore e sembrava molto pericoloso, poi all'improvviso c'è stato un boato». Secondo il suo racconto, l'ascensore è precipitato e la piattaforma si è schiantata al suolo, riducendosi in pezzi.
Dopo la segnalazione, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Zurigo, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei soccorritori.
Nonostante i tentativi di rianimazione, uno degli operai è deceduto sul posto. Il secondo è stato trasportato in ospedale con gravi ferite. L'identità delle vittime non è stata ancora definitivamente accertata.
Le circostanze esatte dell'incidente sono ora oggetto di indagine da parte della Polizia di Zurigo, in collaborazione con la procura competente.
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