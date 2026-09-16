Ascensore si schianta al suolo: morto un operaio

Un testimone oculare ha spiegato: «Stavano mettendo in sicurezza qualcosa per tutta la mattina. Faceva molto rumore e sembrava molto pericoloso, poi all'improvviso c'è stato un boato». Secondo il suo racconto, l'ascensore è precipitato e la piattaforma si è schiantata al suolo, riducendosi in pezzi.