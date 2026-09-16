Incidente in Engadina, identificate tutte le vittime
Confermate le generalità: quattro donne e un uomo olandesi fra le vittime, tutti tra 71 e 80 anni.
Confermate le generalità: quattro donne e un uomo olandesi fra le vittime, tutti tra 71 e 80 anni.
SUSCH - La Polizia cantonale dei Grigioni ha identificato le cinque vittime dell'incidente stradale avvenuto a Susch. Si tratta di quattro donne olandesi e un uomo olandese di età compresa tra 71 e 80 anni.
Nell'incidente del pullman avvenuto lo scorso giovedì a Susch (GR) sono morte cinque persone, tre sono rimaste gravemente ferite, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 sono rimaste leggermente ferite. Come ha dichiarato mercoledì un portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni all'agenzia di stampa Keystone-SDA, le vittime sono ora state identificate. Si tratta di quattro donne olandesi di 71, 75, 79 e 80 anni e di un uomo olandese di 75 anni.
Già in precedenza erano circolate informazioni su età e sesso delle vittime in diversi media. Tuttavia, la polizia non aveva potuto confermarle inizialmente.
Il pullman turistico stava viaggiando giovedì sera da Zernez in direzione di Susch, quando all'altezza della località Less è uscito di strada e si è ribaltato su un lato.
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