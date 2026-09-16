Incidente in Engadina, identificate tutte le vittime

Nell'incidente del pullman avvenuto lo scorso giovedì a Susch (GR) sono morte cinque persone, tre sono rimaste gravemente ferite, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 sono rimaste leggermente ferite. Come ha dichiarato mercoledì un portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni all'agenzia di stampa Keystone-SDA, le vittime sono ora state identificate. Si tratta di quattro donne olandesi di 71, 75, 79 e 80 anni e di un uomo olandese di 75 anni.