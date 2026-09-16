Tamedia lancia una piattaforma politica a pagamento

La nuova piattaforma Politbüro.ch è online da mercoledì, come ha comunicato il gruppo mediatico Tamedia. L'offerta è rivolta a persone che vogliono comprendere meglio i retroscena e le connessioni della politica svizzera. Si tratta, dopo un'app di giochi, del secondo nuovo prodotto digitale dell'azienda nell'arco di dodici mesi.