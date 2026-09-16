Tamedia lancia una piattaforma politica a pagamento
Politbüro.ch, online da oggi, offre approfondimenti, podcast e newsletter
ZURIGO - Il gruppo mediatico Tamedia ha trasformato il suo podcast politico "Politbüro" in un'offerta a pagamento indipendente. La nuova piattaforma Politbüro.ch offre, oltre al podcast settimanale, anche newsletter, articoli e contributi di approfondimento sulla politica interna svizzera.
La nuova piattaforma Politbüro.ch è online da mercoledì, come ha comunicato il gruppo mediatico Tamedia. L'offerta è rivolta a persone che vogliono comprendere meglio i retroscena e le connessioni della politica svizzera. Si tratta, dopo un'app di giochi, del secondo nuovo prodotto digitale dell'azienda nell'arco di dodici mesi.
Il fulcro del nuovo abbonamento rimane il podcast settimanale del team di "Politbüro". Questo sarà integrato da una newsletter esclusiva, articoli su temi politici, contributi di approfondimento nonché formati speciali sulle votazioni. Sono inoltre previste manifestazioni esclusive in cui abbonate e abbonati potranno dialogare con politici ed esperte.
Con la nuova offerta, Tamedia intende rivolgersi in modo mirato a persone disposte a pagare per i contenuti, acquisendo così un nuovo segmento di clientela. Al lancio, l'abbonamento annuale sarà proposto a un prezzo introduttivo.