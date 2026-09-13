Scontro in laguna a Venezia: 26enne dispersa, grave il marito
Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta mentre le autorità indagano sulle cause dell’impatto fra le imbarcazioni.
VENEZIA - Dopo la collisione tra una piccola barca da pesca e un taxi acqueo avvenuta sabato nella laguna di Venezia, una donna di 26 anni risulta dispersa. Suo marito, di 25 anni, è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita.
L'incidente si è verificato su un canale tra l'isola di Tessera e l'aeroporto Marco Polo. Il pescatore di 25 anni di Burano era in barca con la moglie brasiliana prima dell'alba. In quell'occasione si è verificata la violenta collisione con un taxi acqueo che era diretto verso l'aeroporto.
L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Mestre con un grave trauma cranico e altre lesioni. Lì è stato operato d'urgenza e ricoverato in terapia intensiva. Della moglie domenica non c'era ancora nessuna traccia.
Gli investigatori hanno intanto cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il canale, al momento della collisione, era ancora privo di illuminazione e buio. Secondo le prime informazioni, nella zona non ci sono telecamere che avrebbero potuto registrare la collisione. Il conducente del taxi acqueo avrebbe dichiarato agli investigatori di non aver visto nessun'altra imbarcazione prima dell'impatto.
I Carabinieri hanno posto sotto sequestro il taxi acqueo. I sommozzatori dei vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero, hanno localizzato la barca danneggiata e affondata del pescatore. Questa dovrà essere recuperata e successivamente esaminata più a fondo.