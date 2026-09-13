Scontro in laguna a Venezia: 26enne dispersa, grave il marito

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Mestre con un grave trauma cranico e altre lesioni. Lì è stato operato d'urgenza e ricoverato in terapia intensiva. Della moglie domenica non c'era ancora nessuna traccia.

Gli investigatori hanno intanto cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il canale, al momento della collisione, era ancora privo di illuminazione e buio. Secondo le prime informazioni, nella zona non ci sono telecamere che avrebbero potuto registrare la collisione. Il conducente del taxi acqueo avrebbe dichiarato agli investigatori di non aver visto nessun'altra imbarcazione prima dell'impatto.