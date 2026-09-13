«Colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia»
Il ministro ucraino Andriy Sybiha chiede sanzioni più dure contro la Russia dopo l'attacco che ha provocato incendi vicino al valico di frontiera.
KIEV - Una stazione di servizio a Yahodyn, vicino al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Andriy Sybiha, su X mentre NextaTv pubblica le immagini precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
«Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell'Ue e della Nato. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner», scrive Sibiha.
In questo contesto, il diplomatico ha nuovamente esortato il mondo a non indugiare e a fermare la Russia prima che sia troppo tardi.
«Agite subito: scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin. Fate in modo che Mosca ne paghi le conseguenze. Non mezze misure, ma passi decisi e intransigenti. Embargo commerciale totale. Divieti d'ingresso assoluti. Sanzioni complete contro il complesso militare-industriale», scrive il ministro su X. «Putin deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, capace di rendere il costo della guerra inaccettabile per lui. È l'unico modo per fermarlo», conclude.
Due morti un Russia
A seguito di un attacco di droni ucraini, due persone sono state uccise nella repubblica autonoma russa del Tatarstan. Un drone si sarebbe schiantato contro un albero, danneggiando un'auto vicina con quattro occupanti, ha comunicato domenica il sindaco della città di Nischnekamsk, Radmir Beljajew, su Telegram. Due degli occupanti sono morti, gli altri due sono rimasti gravemente feriti.
Secondo Beljajew, altre quattro persone sono rimaste ferite quando un drone si è schiantato contro un edificio residenziale. Sono stati danneggiati oggetti industriali e civili. In un'azienda non meglio specificata è scoppiato un incendio, che è stato rapidamente spento.
Lo Stato maggiore a Kiev ha confermato, tra l'altro, un attacco a Nischnekamsk. La raffineria Taneko è stata colpita ed è stato rilevato l'incendio di uno dei serbatoi. Già in passato Kiev aveva colpito la raffineria di petrolio a Nischnekamsk durante contrattacchi.