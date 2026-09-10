Alessandro Romano opta per l'Italia
Il centrocampista del Cagliari, cresciuto in Svizzera, ha deciso di tingersi d'azzurro
Il centrocampista del Cagliari, cresciuto in Svizzera, ha deciso di tingersi d'azzurro
ROMA - Ora è ufficiale: Alessandro Romano ha scelto l'Italia. La Fifa ha infatti annunciato il cambio di nazionalità sportiva del centrocampista del Cagliari.
Dopo settimane di indiscrezioni, il 20enne cresciuto a Winterthur ed ex capitano praticamente di tutte le nazionali giovanili, ha dunque optato per la nazionale di Roberto Mancini. La corte di Murat Yakin e dell'ASF, malgrado un viaggio in Sardegna per provare a trattenerlo, non ha quindi dato i frutti sperati. I rossocrociati perdono così un talento importante.
Romano si era trasferito quattro anni or sono nelle giovanili della Roma, dove è cresciuto e maturato fino alla bella opportunità arrivata in estate con il trasferimento al Cagliari, subito "sfruttata" con un gran gol realizzato nel match d'esordio del nuovo campionato contro il Parma.