Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

La navetta

La prima fermata è prevista a Lugaggia, 60 minuti prima dell’evento, seguita da Tesserete (Paese e Scuole) e Sala Capriasca (Paese). Il percorso prosegue con Vaglio (Paese e Piccolo Vaglio), Carnago (Rotonda, Arbustello, Deca), Cureglia (Grotti, Paese, Bellavista) e Vezia (Marnigo), con fermate a 55 e 50 minuti dall’inizio dell’evento.



A 45 minuti dall’evento, il bus farà tappa a Vezia (Villa Negroni, Paese, Villa Recreatio) e Savosa (Crocifisso). Seguiranno le fermate a Savosa (Municipio, Roncaccio, Paese) e Porza (Paese), 40 minuti prima dell’evento. Infine, il servizio toccherà Porza (Tavesio) e Comano (Quattro strade) a 35 minuti dall’inizio.



L’arrivo presso l’AIL Arena (Lugano, Via Ciani) o la Cornèr Arena (Lugano, Pista Ghiaccio) è previsto circa 25 minuti prima dell’evento, garantendo così agli spettatori il tempo necessario per accedere comodamente alla struttura.

