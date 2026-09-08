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LUGANO

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Si parte sabato 12 settembre con l'arrivo dello Young Boys all'AIL Arena
Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
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Fonte Città di Lugano
di Redazione
Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
Si parte sabato 12 settembre con l'arrivo dello Young Boys all'AIL Arena

LUGANO - A partire da sabato 12 settembre, la Città di Lugano attiverà due nuove iniziative per facilitare l’accesso agli impianti sportivi durante le partite di calcio e hockey, puntando a diversificare le modalità di spostamento dei tifosi.

Le misure debutteranno in occasione della partita tra FC Lugano e BSC Young Boys. Saranno disponibili circa 115 posteggi nell’area retrostante la rotonda presso la sede della Divisione spazi urbani, riservati al pubblico durante gli eventi sportivi. L’utilizzo dei posteggi sarà soggetto a una tariffa unica di 5 franchi, da pagare tramite QR Code indicato sulla segnaletica in loco, in linea con quanto già previsto per altri parcheggi a pagamento cittadini. I posteggi saranno accessibili 60 minuti prima dell’inizio dell’evento fino all’1:00 del giorno successivo.

Parallelamente, verrà attivato un servizio navetta gratuito, gestito da TPL con la dicitura “Corsa speciale FCL/HCL”. Il servizio collegherà diversi comuni e località del Luganese agli impianti sportivi, offrendo un’alternativa al mezzo privato. Il percorso della navetta toccherà Lugaggia, Tesserete, Sala Capriasca, Vaglio, Carnago, Cureglia, Vezia, Savosa, Porza, Comano e arriverà a Lugano (AIL Arena/Cornèr Arena). La partenza dal capolinea è prevista 60 minuti prima dell’inizio delle partite, con arrivo agli impianti circa 20-25 minuti prima del fischio d’inizio. Per il ritorno, la navetta partirà dagli impianti 25 minuti dopo la fine della partita, seguendo lo stesso itinerario in senso inverso.

La navetta
La prima fermata è prevista a Lugaggia, 60 minuti prima dell’evento, seguita da Tesserete (Paese e Scuole) e Sala Capriasca (Paese). Il percorso prosegue con Vaglio (Paese e Piccolo Vaglio), Carnago (Rotonda, Arbustello, Deca), Cureglia (Grotti, Paese, Bellavista) e Vezia (Marnigo), con fermate a 55 e 50 minuti dall’inizio dell’evento.

A 45 minuti dall’evento, il bus farà tappa a Vezia (Villa Negroni, Paese, Villa Recreatio) e Savosa (Crocifisso). Seguiranno le fermate a Savosa (Municipio, Roncaccio, Paese) e Porza (Paese), 40 minuti prima dell’evento. Infine, il servizio toccherà Porza (Tavesio) e Comano (Quattro strade) a 35 minuti dall’inizio.

L’arrivo presso l’AIL Arena (Lugano, Via Ciani) o la Cornèr Arena (Lugano, Pista Ghiaccio) è previsto circa 25 minuti prima dell’evento, garantendo così agli spettatori il tempo necessario per accedere comodamente alla struttura.

I costi del servizio navetta saranno in parte coperti dai proventi della tariffazione dei posteggi. Le due misure rientrano nella strategia della Città di Lugano per migliorare l’accessibilità agli eventi sportivi e incentivare la mobilità collettiva. Saranno attuate durante la stagione sportiva 2026-2027, consentendo di valutarne l’efficacia e l’impatto sulla mobilità legata alle partite.

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