Scuola: il Ticino resta sopra la media OCSE ma i risultati sono in calo

Una scuola più equa

Accanto ai segnali negativi, l'indagine restituisce però anche elementi positivi. Uno dei principali riguarda l'equità del sistema scolastico ticinese. In tutte e tre le discipline, la distanza tra gli studenti con le prestazioni migliori e quelli maggiormente in difficoltà è infatti inferiore rispetto alla media svizzera. I risultati sono quindi distribuiti in modo più omogeneo e le differenze tra chi va molto bene e chi fatica maggiormente risultano più contenute. Anche nelle scienze emergono aspetti incoraggianti. Gli studenti ticinesi ottengono risultati superiori alla media OCSE nella capacità di valutare progetti di indagine scientifica e informazioni scientifiche. Buoni anche i risultati relativi alle competenze ambientali.