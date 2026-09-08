Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero

Oltre ai trasferimenti regolati da convenzioni, il Governo ha adottato soluzioni come l’aumento dei posti letto, l’uso temporaneo delle celle di polizia e il ricorso a forme alternative di detenzione, come la sorveglianza elettronica. Sono stati inoltre affidati a privati compiti di sicurezza e controllo, progressivamente sostituiti da tecnologie di sorveglianza automatizzata.