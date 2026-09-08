Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero

È una delle soluzioni temporanee adottate per far fronte al problema delle strutture non più sufficienti. Insieme alla futura costruzione di un nuovo complesso carcerario
Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero
TIPRESS
Fonte CdT
elaborata da Redazione
Stampa sovraffollata? Detenuti trasferiti all'estero
È una delle soluzioni temporanee adottate per far fronte al problema delle strutture non più sufficienti. Insieme alla futura costruzione di un nuovo complesso carcerario

LUGANO - Per affrontare il sovraffollamento nelle carceri ticinesi, il Governo ha disposto trasferimenti di detenuti anche all’estero tramite l’Ufficio federale di giustizia. La misura è già stata attuata insieme ad altre. Lo riferisce il CdT nella sua edizione odierna, citando il preavviso del Consiglio di Stato a una mozione di Patrick Rusconi (PLR) che chiedeva interventi urgenti per aumentare la capacità carceraria. L'invito al Parlamento è di respingere l'atto politico.

Oltre ai trasferimenti regolati da convenzioni, il Governo ha adottato soluzioni come l’aumento dei posti letto, l’uso temporaneo delle celle di polizia e il ricorso a forme alternative di detenzione, come la sorveglianza elettronica. Sono stati inoltre affidati a privati compiti di sicurezza e controllo, progressivamente sostituiti da tecnologie di sorveglianza automatizzata.

Il Consiglio di Stato sottolinea che queste misure hanno permesso di garantire l’esecuzione delle pene anche nelle fasi più critiche, ma resta il problema della vetustà delle strutture. «Alla stregua del Palazzo di giustizia, anche La Stampa è ormai giunta alla fine del ciclo di vita edificatorio», mette nero su bianco il documento. È prevista la costruzione di un nuovo complesso carcerario cantonale. «La pianificazione in atto della logistica della Giustizia nel Luganese ritiene questa esigenza».

I trasferimenti all’estero sono temporanei, ma la Svizzera prevede anche trasferimenti definitivi grazie alla Convenzione internazionale sul trasferimento dei condannati e a trattati bilaterali con diversi Paesi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carcerela stampaticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
24
39

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
57

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
49

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
20 ore
16
54

Ancora più grosso. E gara sia

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
16 ore
58

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
39
110

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
20 ore
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
201

Sergio Savoia torna in politica

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
18 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
93

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
3 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
17 ore
7
66

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
23 ore
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
21 ore

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
14 ore
9

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
19 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
1 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
23 ore
11
59

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
11 ore
22
127

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
2 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
2 gior
9
25

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
1
9

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi
LIVE
ASCONA
1 min

Ad Ascona sbarca l'History Travel Tour: il borgo si racconta attraverso i suoi personaggi

Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade
LIVE
CHIASSO
55 min

Arriva Sportissima, si chiudono alcune strade

Scuola: il Ticino resta sopra la media OCSE ma i risultati sono in calo
LIVE
CANTONE
59 min

Scuola: il Ticino resta sopra la media OCSE ma i risultati sono in calo

Il Museo cantonale di storia naturale vince il Prix Museum 2026
LIVE
LUGANO
59 min

Il Museo cantonale di storia naturale vince il Prix Museum 2026

IdéeSport, al via una nuova stagione
LIVE
CANTONE
1 ora

IdéeSport, al via una nuova stagione

EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte
LIVE
LOCARNO
1 ora
2

EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte

Lido San Domenico, si raccolgono le firme. «Risanare sì, snaturare no!»
LIVE
LUGANO
3 ore
10

Lido San Domenico, si raccolgono le firme. «Risanare sì, snaturare no!»

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
4 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»
LIVE
CANTONE
4 ore
7

Capanna Ribia, l'appello per la rinascita: «È una perla con una propria magia»

Ecco cosa si coltiva veramente all'Orto di Muzzano
LIVE
MUZZANO
4 ore

Ecco cosa si coltiva veramente all'Orto di Muzzano