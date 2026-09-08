EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 spicca il Corpo pompieri di Locarno, che porterà in fiera mezzi, attrezzature e racconterà il lavoro quotidiano dei suoi operatori. Insieme a loro, sarà presente anche l’Associazione Verbano 26, che celebra i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore.

EspoVerbano 2026 propone un’offerta gastronomica di qualità, con apertura fino a mezzanotte da giovedì a sabato e fino alle 20 la domenica. Non mancheranno animazioni e attività per grandi e piccoli, dibattiti, appuntamenti collaterali e la possibilità di accedere con i propri cani.