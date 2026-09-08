EspoVerbano, le iscrizioni sono aperte
L'11esima edizione si terrà dal 12 al 15 novembre al Palexpo FEVI
LOCARNO - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’11ª edizione di EspoVerbano, la fiera che si conferma come punto di riferimento per il territorio ticinese. L’appuntamento è fissato dal 12 al 15 novembre presso il Palexpo FEVI di Locarno, con una novità: la manifestazione si concentrerà su quattro giornate, dal giovedì alla domenica.
L’edizione 2025 ha registrato oltre 15mila visitatori, confermando l’evento come uno dei più seguiti in Ticino. Anche quest’anno, la fiera offrirà un’ampia vetrina per il commercio locale, con la partecipazione di aziende, enti della Svizzera italiana, tavoli mercato e spazi dedicati alle società no profit. La pubblicità dell’evento sarà diffusa su tutto il Cantone.
Tra gli ospiti dell’edizione 2026 spicca il Corpo pompieri di Locarno, che porterà in fiera mezzi, attrezzature e racconterà il lavoro quotidiano dei suoi operatori. Insieme a loro, sarà presente anche l’Associazione Verbano 26, che celebra i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore.
EspoVerbano 2026 propone un’offerta gastronomica di qualità, con apertura fino a mezzanotte da giovedì a sabato e fino alle 20 la domenica. Non mancheranno animazioni e attività per grandi e piccoli, dibattiti, appuntamenti collaterali e la possibilità di accedere con i propri cani.
Le conferenze gratuite si terranno in uno spazio moderno, pensato per eventi, riunioni e presentazioni. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 12 novembre alle ore 18. Gli interessati a organizzare incontri possono scrivere a info@espoverbano.ch.