Il Museo cantonale di storia naturale vince il Prix Museum 2026

Il Museo conduce ricerche sul patrimonio biologico e geologico del cantone, promuovendo pubblicazioni, convegni e iniziative divulgative. Si occupa inoltre della conservazione e della documentazione del patrimonio naturale.

Le sue collezioni, iscritte nell'inventario svizzero dei beni culturali di importanza nazionale, comprendono quasi mezzo milione di reperti e sono affiancate da una biblioteca specializzata, una risorsa fondamentale per la ricerca scientifica attuale e futura.