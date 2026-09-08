IdéeSport, al via una nuova stagione
Ripartono i progetti MidnightSports, OpenSunday e MiniMove
LAMONE - Con l’inizio dell’anno scolastico, la Fondazione IdéeSport riavvia in Ticino i progetti MidnightSports, OpenSunday e MiniMove, offrendo nei fine settimana attività sportive e ricreative gratuite in diverse palestre scolastiche.
MidnightSports è rivolto agli adolescenti e si svolge il sabato sera, proponendo attività sportive e ricreative in un ambiente informale e partecipativo. La domenica pomeriggio, invece, OpenSunday accoglie bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni, mentre MiniMove è pensato per le famiglie con figli fino al termine della scuola dell’infanzia, promuovendo il movimento, il gioco e l’incontro tra generazioni e culture diverse.
Oltre a giochi di squadra, percorsi motori e momenti ricreativi, la stagione prevede eventi speciali organizzati in collaborazione con associazioni, enti e servizi locali. Non mancano momenti di sensibilizzazione su temi come salute, benessere e rispetto reciproco, pensati per avvicinare bambini, giovani e famiglie a tematiche di attualità.
La stagione prevede anche eventi speciali e momenti di sensibilizzazione su salute, benessere e rispetto reciproco, in collaborazione con enti e associazioni locali. Nel 2025/2026, i progetti IdéeSport in Svizzera italiana hanno registrato 26'246 partecipazioni e 558 eventi, grazie anche al coinvolgimento di 402 giovani coach e 44 capi progetto attraverso il CoachProgram.
Per informazioni e calendari: www.ideesport.ch/it. Da oltre 25 anni, IdéeSport promuove salute e inclusione con programmi accessibili a tutti.