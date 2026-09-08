IdéeSport, al via una nuova stagione

Oltre a giochi di squadra, percorsi motori e momenti ricreativi, la stagione prevede eventi speciali organizzati in collaborazione con associazioni, enti e servizi locali. Non mancano momenti di sensibilizzazione su temi come salute, benessere e rispetto reciproco, pensati per avvicinare bambini, giovani e famiglie a tematiche di attualità.

La stagione prevede anche eventi speciali e momenti di sensibilizzazione su salute, benessere e rispetto reciproco, in collaborazione con enti e associazioni locali. Nel 2025/2026, i progetti IdéeSport in Svizzera italiana hanno registrato 26'246 partecipazioni e 558 eventi, grazie anche al coinvolgimento di 402 giovani coach e 44 capi progetto attraverso il CoachProgram.