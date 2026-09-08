Lido San Domenico, si raccolgono le firme. «Risanare sì, snaturare no!»

LUGANO - Il futuro del Lido San Domenico a Castagnola è al centro dell’attenzione dell'opinione pubblica, dopo la decisione del Municipio di Lugano di aprire due distinti concorsi pubblici: uno per la sola gerenza triennale e uno per un partenariato pubblico-privato destinato a una trasformazione a lungo termine della struttura. Questa doppia opzione ha suscitato preoccupazione tra cittadini e associazioni, che temono il rischio di una trasformazione che potrebbe snaturare l’identità storica e sociale del lido, lasciando spazio a logiche puramente commerciali e riducendo la funzione pubblica di questo luogo unico. Anche il Partito socialista ha preso posizione, chiedendo la tutela della funzione sociale e culturale della struttura.