La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

E i problemi non si sono fermati. La situazione si è complicata ulteriormente anche in questa stagione. Dopo la caduta di Le Mans, Márquez ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento alla spalla per rimuovere o spostare due viti che comprimevano il nervo radiale. L'operazione era già programmata, ma è stata anticipata dopo un infortunio al piede.

Eppure, poche settimane prima, a Jerez, lo spagnolo aveva assicurato di essere «al 100%». Una dichiarazione che si inserisce in un tema già sollevato durante l'estate dal giornalista Simon Patterson. Intervenendo nella trasmissione The Race, aveva infatti sostenuto che Márquez tendesse a minimizzare con i media le proprie condizioni fisiche.