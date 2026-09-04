Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3

La reazione è stata immediata. Appena due minuti più tardi, i bianconeri hanno sfruttato il primo power play della serata: sono bastati sette secondi dalla penalità per arrivare alla rete di Kupari. Nel secondo periodo il Rapperswil ha risposto a tono, concretizzando a sua volta l'uomo in più con Wetter.

Poi è arrivato il palo di Bertaggia e, poco dopo, il nuovo allungo sangallese firmato da Dufner. Sul 3-1 la situazione sembrava complicarsi, ma il Lugano ha cambiato marcia. Appena 20 secondi più tardi, Thomson ha riaperto la sfida con un inserimento perfetto.