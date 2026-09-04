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Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3

Il Rapperswil sembra avere la partita in pugno, ma i bianconeri cambiano marcia e travolgono i sangallesi. Stranieri sugli scudi.
Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3
Ti-Press
Una doppietta di Thompson ha ribaltato il match.
di Adriano De NeriGiornalista
Lugano, che rimonta: dal 1-3 al 7-3
Il Rapperswil sembra avere la partita in pugno, ma i bianconeri cambiano marcia e travolgono i sangallesi. Stranieri sugli scudi.
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SAN GALLO - A San Gallo il Lugano ha affrontato il Rapperswil, quarto avversario di National League della preparazione. Dopo il successo all'esordio contro lo Zurigo Lions e le sconfitte contro SCL Tigers e Davos, questa sera è arrivata una vittoria in rimonta. Sotto 1-3 al 31', i bianconeri hanno ribaltato la sfida, imponendosi con un netto 7-3, con tutte le reti firmate dagli stranieri.

Con diversi giovani sul ghiaccio - Olsson, Henry e Cjunskis - chiamati a sopperire alle assenze di Brian Zanetti, Aebischer, Simion e Thürkauf, fermi per acciacchi vari, il Lugano è andato sotto al 7'57". A colpire è stato l'ex Lammer, che ha approfittato di un disco perso da Innala a pochi passi da van Pottelberghe.

La reazione è stata immediata. Appena due minuti più tardi, i bianconeri hanno sfruttato il primo power play della serata: sono bastati sette secondi dalla penalità per arrivare alla rete di Kupari. Nel secondo periodo il Rapperswil ha risposto a tono, concretizzando a sua volta l'uomo in più con Wetter.

Poi è arrivato il palo di Bertaggia e, poco dopo, il nuovo allungo sangallese firmato da Dufner. Sul 3-1 la situazione sembrava complicarsi, ma il Lugano ha cambiato marcia. Appena 20 secondi più tardi, Thomson ha riaperto la sfida con un inserimento perfetto.

Da quel momento gli stranieri del Lugano si sono scatenati. Al 34' Sanford ha firmato il 3-3 in contropiede, poi è stato ancora Thomson a completare la rimonta: servito alla perfezione da Lycksell, si è inserito con i tempi giusti in power play e ha siglato il sorpasso.

Nel terzo periodo i bianconeri hanno infine dilagato. Dahlstrom ha firmato il 5-3 con un polsino velenoso, ancora su assist di Thomson, mentre Sanford ha siglato prima il 6-3, al termine di una bella azione costruita da Fazzini, e poi il 7-3 (a porta vuota). Per lo statunitense è così arrivata una sontuosa tripletta. Sette reti del Lugano, tutte firmate dagli stranieri.

In precedenza era invece sfumata la gioia personale per Marco Zanetti, che ha visto il suo tiro a botta sicura stamparsi sul palo. Poco male: il Lugano ha completato una rimonta strepitosa, ha portato a casa l'amichevole e ha riequilibrato il bilancio contro le squadre di National League, ora in perfetta parità tra vittorie e sconfitte.

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