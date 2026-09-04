Cocaina, Nick Kyrgios sospeso "solo" per un mese

Kyrgios ha spiegato di aver consumato cocaina in un contesto sociale, durante una serata precedente a una partita a Maiorca. Un esperto scientifico indipendente consultato dall'ITIA, appartenente a un laboratorio accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA), ha ritenuto questa versione compatibile con il livello di cocaina rilevato nel campione. L'agenzia ha quindi riconosciuto che il consumo era avvenuto fuori competizione.

Quando era stata annunciata la sospensione provvisoria, Kyrgios aveva ammesso su Instagram di aver commesso «un enorme errore», scusandosi con familiari, fan e con i bambini che lo seguono. Senza cercare scuse, aveva anche ricordato il peso fisico e mentale dei numerosi infortuni affrontati negli ultimi anni.