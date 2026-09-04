Cocaina, Nick Kyrgios sospeso "solo" per un mese
Risultato positivo a Maiorca, l’australiano ha visto la sua sospensione ridotta da tre a un mese. Da oggi può quindi già tornare in campo
ADELAIDE - Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato ieri, giovedì 3 settembre, l'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis (ITIA). Il 31enne australiano, finalista a Wimbledon nel 2022, era risultato positivo durante il torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno ed era stato sospeso provvisoriamente dal 4 agosto.
Per una violazione di questo tipo, avvenuta fuori competizione secondo quanto stabilito dall'ITIA, era prevista una sospensione di tre mesi. La sanzione è stata però ridotta a un mese dopo che Kyrgios si è impegnato a seguire un programma di trattamento. La sospensione è terminata ieri, giovedì 3 settembre, subordinatamente al completamento del programma. I punti e i premi ottenuti a Maiorca saranno inoltre ritirati.
Kyrgios ha spiegato di aver consumato cocaina in un contesto sociale, durante una serata precedente a una partita a Maiorca. Un esperto scientifico indipendente consultato dall'ITIA, appartenente a un laboratorio accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA), ha ritenuto questa versione compatibile con il livello di cocaina rilevato nel campione. L'agenzia ha quindi riconosciuto che il consumo era avvenuto fuori competizione.
Quando era stata annunciata la sospensione provvisoria, Kyrgios aveva ammesso su Instagram di aver commesso «un enorme errore», scusandosi con familiari, fan e con i bambini che lo seguono. Senza cercare scuse, aveva anche ricordato il peso fisico e mentale dei numerosi infortuni affrontati negli ultimi anni.
Vincitore di sette tornei ATP in singolare, Kyrgios è uno dei pochi giocatori ad aver battuto nel circuito professionistico tutti e quattro i membri del cosiddetto «Big Four»: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Negli ultimi anni, tuttavia, gli infortuni lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi, facendolo scendere fino alla 918esima posizione della classifica ATP.