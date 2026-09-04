Renzetti ci crede: «Lugano, può essere l'anno buono»

«Può essere l'anno buono»

Secondo Renzetti, alla base della partenza sprint c'è soprattutto la continuità. «La società ha mantenuto l'ossatura della squadra e ha ampliato la rosa con elementi di qualità», sottolinea l'ex presidente. «Poi ci sono diversi fattori che stanno incidendo: penso al nuovo stadio, alla continuità dei risultati - vincere aiuta a vincere - e alla capacità di dirigenti e staff di fare tesoro degli errori commessi lo scorso anno nella fase iniziale della stagione».

C'è poi un modello da (in)seguire, arrivato dalla scorsa stagione. «L'esempio del Thun, che con un budget ridotto ha vinto il campionato, costituisce un indubbio stimolo per tutto l'ambiente bianconero», precisa Renzetti. «Il Lugano nelle ultime stagioni si è comportato bene e sta dando continuità a quelle prestazioni, ma con una convinzione ancora maggiore. Penso che possa essere l'anno buono».