«Sì, è un po' pazzo»

A lasciare il segno è stato soprattutto il secondo gol: un potente destro al volo sotto la traversa per il definitivo 2-1. «Il primo tempo è stato duro. Nel secondo abbiamo lottato mentalmente con forza. È stata una vittoria della squadra», ha raccontato Boteli a blue Sport, spiegando anche quanto sia stato duro il richiamo di Didier Tholot durante l'intervallo.