«Sì, è un po' pazzo»
Winsley Boteli ha ribaltato il Basilea con una doppietta e poi ha acceso la sfida con la sua esultanza davanti alla curva Muttenz: «Mi piace punzecchiare, e ha funzionato»
Winsley Boteli ha ribaltato il Basilea con una doppietta e poi ha acceso la sfida con la sua esultanza davanti alla curva Muttenz: «Mi piace punzecchiare, e ha funzionato»
|13
|Mirko Salvi
|6
|Keigo Tsunemoto
|24
|Flavius Daniliuc
|55
|Akpe Victory
|29
|Moussa Cisse
|10
|Xherdan Shaqiri 60'
|4
|Becir Omeragic 89'
|5
|Metinho 89'
|18
|Asane Sow
|9
|Zan Celar 89'
|11
|Kazeem Olaigbe 60'
|44
|Jonas Harder 89'
|37
|Giacomo Koloto 89'
|17
|Aaron Malouda
|3
|Nicolas Vouilloz 89'
|49
|Renato Widmer D'Autilia
|7
|Philip Otele 60'
|27
|Kevin Rueegg
|8
|Ludwig Thorell 60'
|14
|Andrej Bacanin
|Anthony Racioppi
|1
|Numa Lavanchy
|14
|Noe Sow
|5
|Jan Kronig
|17
|Marquinhos Cipriano
|6
|Ali Kabacalman
|88
|66' Theo Berdayes
|29
|67' Fode Sylla
|37
|Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira
|8
|66' Donat Rrudhani
|77
|84' Winsley Boteli
|13
|67' Rilind Nivokazi
|33
|Lorenzo Villa
|55
|Nias Hefti
|20
|Francesco Ruberto
|12
|66' Franck Surdez
|19
|Adrien Llukes
|22
|84' Liam Chipperfield
|21
|Benjamin Kololli
|10
|66' Josias Lukembila
|9
BASILEA - Winsley Boteli non si ferma più. Il 20enne svizzero, autore di 12 gol nelle 11 partite ufficiali di questa stagione, ha firmato una doppietta che ha permesso al Sion di ribaltare il Basilea al Sankt-Jakob Park.
A lasciare il segno è stato soprattutto il secondo gol: un potente destro al volo sotto la traversa per il definitivo 2-1. «Il primo tempo è stato duro. Nel secondo abbiamo lottato mentalmente con forza. È stata una vittoria della squadra», ha raccontato Boteli a blue Sport, spiegando anche quanto sia stato duro il richiamo di Didier Tholot durante l'intervallo.
Poi, però, la partita si è accesa anche fuori dal campo. Dopo il gol, Boteli ha festeggiato davanti alla curva Muttenz, scatenando fischi e il lancio di bicchieri di birra. Non sono mancati nemmeno alcuni screzi con i giocatori del Basilea che si stavano riscaldando a bordo campo.
Una provocazione? Boteli non lo nega. «Mi piace punzecchiare, e ha funzionato. Fa parte del gioco», ha spiegato a blue Sport. E alla SRF ha rincarato la dose: «Mi piace il trambusto. Volevo solo fare la mia esultanza. Ma i tifosi non devono prenderla sul personale!».
Intanto, Boteli dovrebbe restare in Vallese, nonostante le recenti voci su una possibile partenza. E il suo obiettivo è chiaro: «Voglio solo vincere, voglio vincere tutto. Daremo tutto per raggiungere ogni obiettivo».
A fotografare meglio di chiunque altro il personaggio ci ha pensato il compagno Numa Lavanchy, che lo ha definito un «enorme killer davanti alla porta». Poi, con un sorriso: «È semplicemente un bravo ragazzo. Non pensa troppo e semplicemente agisce. Sì, è un po' pazzo».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|5
|15
|5
|0
|0
|14
|3
|11
|2
|Young Boys
|6
|14
|4
|2
|0
|23
|11
|12
|3
|Basilea
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|9
|2
|4
|Sion
|5
|9
|3
|0
|2
|11
|9
|2
|5
|Lucerna
|6
|8
|2
|2
|2
|7
|10
|-3
|6
|S.Gallo
|5
|7
|2
|1
|2
|10
|11
|-1
|7
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|8
|FC Lausanne-Sport
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|9
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|10
|Servette
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|6
|-2
|11
|Grasshopper
|5
|4
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|12
|Vaduz
|6
|3
|1
|0
|5
|13
|16
|-3