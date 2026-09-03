Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo

Croci-Torti prova allora a cambiare l'inerzia della sfida inserendo Grgic al posto di un evanescente Kendouci. La mossa paga subito: con il proprio metronomo in campo, il Lugano alza il baricentro e diventa più propositivo. Al 55', però, è ancora il Servette a sfiorare il vantaggio con Ouattara, il cui potente destro termina di un soffio sopra la traversa. Dopo aver protestato per un possibile rigore in seguito a un calcio alla testa ricevuto da Papadopoulos, il tecnico bianconero decide di giocarsi anche la carta dell'esperienza. Dentro Ajeti e Zanotti, fuori Moncada e Karimov.

E il Lugano cambia definitivamente volto. I bianconeri spingono con maggiore convinzione e, con l'altro neoentrato Pihlstrom, confezionano una clamorosa occasione: il cross dello svedese è perfetto, ma nessuno riesce a trasformarlo nel gol del vantaggio. L'assedio continua. Il Lugano mette palloni su palloni in area, ma né Ajeti, di piede, né Papadopoulos, di testa, riescono a trovare la deviazione vincente. Quando lo 0-0 sembra ormai scritto, però, arriva l'uomo copertina. Minuto 94: mischia in area, Ajeti raccoglie il pallone e scaglia un destro devastante sotto la traversa. Esplode l'AIL Arena. Il Lugano centra il quinto successo consecutivo in campionato e resta perfetto in casa. E per il nuovo numero 9 bianconero non poteva esserci esordio migliore: un gol pesantissimo, arrivato all'ultimo respiro, per presentarsi subito alla sua nuova gente.