Per Alcaraz è impossibile giocare tutti i tornei
Lo spagnolo vuole prendersi delle pause in futuro per evitare infortuni. Secondo lui, il calendario dei tornei è difficilmente sostenibile.
Lo spagnolo vuole prendersi delle pause in futuro per evitare infortuni. Secondo lui, il calendario dei tornei è difficilmente sostenibile.
TENNIS - Carlos Alcaraz prevede di prendersi «lunghe pause» nella sua stagione in futuro per evitare infortuni, lo ha dichiarato mercoledì a margine del suo torneo di rientro agli US Open dopo un'assenza di oltre quattro mesi per una lesione al polso. Queste parentesi non saranno «forse di quattro mesi, ma di uno o due», ha spiegato il detentore del titolo a New York, che accetta già l’idea di «saltare dei tornei».
«È impossibile giocarli tutti», ha affermato il numero tre mondiale. «Se giochiamo tutti i tornei che l’ATP ci chiede di giocare, passiamo 40 settimane dell’anno».
L’organizzazione prevede penalità finanziarie e di classifica in caso di assenza non giustificata medicalmente a diversi Masters 1'000 per stagione. «È impossibile», ha insistito, «e si vedono molti giocatori infortunarsi, molti che sono stanchi. Se non fanno nulla per adattare il calendario, ce ne saranno ancora di più».
Il numero uno mondiale Jannik Sinner ha dichiarato forfait agli US Open a causa di un infortunio al ginocchio, così come Casper Ruud (20°) e Joao Fonseca (26°), rispettivamente colpiti alla schiena e alla fascia addominale.
Diversi altri giocatori, in particolare il numero due mondiale Alexander Zverev, hanno già criticato la densità del calendario dell’ATP, in particolare la distribuzione di 7 dei 9 tornei Masters 1'000 su due settimane.