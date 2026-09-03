Per Alcaraz è impossibile giocare tutti i tornei

L’organizzazione prevede penalità finanziarie e di classifica in caso di assenza non giustificata medicalmente a diversi Masters 1'000 per stagione. «È impossibile», ha insistito, «e si vedono molti giocatori infortunarsi, molti che sono stanchi. Se non fanno nulla per adattare il calendario, ce ne saranno ancora di più».

Il numero uno mondiale Jannik Sinner ha dichiarato forfait agli US Open a causa di un infortunio al ginocchio, così come Casper Ruud (20°) e Joao Fonseca (26°), rispettivamente colpiti alla schiena e alla fascia addominale.