Under 21, Muntwiler nuovo vice di Alex Frei

Muntwiler continuerà parallelamente a ricoprire il proprio incarico al Wil, club di Challenge League di cui è vice allenatore dal 2024. Ex giocatore delle nazionali giovanili svizzere, durante la sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del San Gallo, del Lucerna e del Vaduz. Nello staff dell’Under 21 subentra a Lorenzo Guerrero, che lascia la Nazionale di propria volontà per concentrarsi pienamente sul ruolo di vice allenatore dell’Under 21 dello Young Boys e sul conseguimento della licenza UEFA Pro.