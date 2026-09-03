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Under 21, Muntwiler nuovo vice di Alex Frei

Il 39enne sostituirà Lorenzo Guerrero che lascia per dedicarsi completamente al suo ruolo di vice allenatore nell'Under 21 dello Young Boys.
Under 21, Muntwiler nuovo vice di Alex Frei
ASF
Fonte ASF
elaborata da Redazione
Under 21, Muntwiler nuovo vice di Alex Frei
Il 39enne sostituirà Lorenzo Guerrero che lascia per dedicarsi completamente al suo ruolo di vice allenatore nell'Under 21 dello Young Boys.
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BERNA - Philipp Muntwiler entra nello staff della Nazionale svizzera Under 21 nel ruolo di vice allenatore. Il 39enne, originario della Svizzera orientale, affiancherà per la prima volta il tecnico Alex Frei in occasione del prossimo raduno della «Nati del futuro».

Muntwiler continuerà parallelamente a ricoprire il proprio incarico al Wil, club di Challenge League di cui è vice allenatore dal 2024. Ex giocatore delle nazionali giovanili svizzere, durante la sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del San Gallo, del Lucerna e del Vaduz. Nello staff dell’Under 21 subentra a Lorenzo Guerrero, che lascia la Nazionale di propria volontà per concentrarsi pienamente sul ruolo di vice allenatore dell’Under 21 dello Young Boys e sul conseguimento della licenza UEFA Pro.

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