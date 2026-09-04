In vendita i biglietti per le prime due sfide casalinghe
Alla Cornèr Arena arrivano Ginevra Servette e Zugo. Per la sfida del 22 settembre previste iniziative dedicate agli abbonati, mentre per entrambe le partite sarà attiva la Student Night.
LUGANO - È già tempo di hockey alla Cornèr Arena. Dalle 12.00 di oggi, venerdì 4 settembre, è infatti aperta la vendita dei biglietti per le prime due sfide casalinghe del Lugano nella Regular Season 2026/27. Si parte martedì 15 settembre con il Ginevra Servette, mentre una settimana più tardi, martedì 22 settembre sarà il turno dello Zugo.
Quella contro i Tori sarà una serata particolare, interamente dedicata agli abbonati bianconeri. Presentando la tessera, in formato digitale o cartaceo, riceveranno infatti in omaggio uno scaldacollo in pile. E non è tutto: alla buvette potranno acquistare birra e soft drink a soli 3 franchi.
Inoltre, per entrambe le partite ci sarà la Student Night. Gli studenti potranno assistere alle sfide acquistando a 5 franchi un biglietto di tribuna nel settore N a ovest, utilizzando l'apposito codice promozionale disponibile esclusivamente online.
I biglietti sono acquistabili sul sito, nei punti vendita esterni di Ticketcorner indicati dal club oppure, negli orari di apertura, al Segretariato HCL di via Maraini aPregassona.