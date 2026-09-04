«Campagna diffamatoria della UEFA contro Infantino»

Nei documenti depositati negli Stati Uniti, la FIFA attribuisce alla UEFA anche interessi di natura economica. Secondo la federazione mondiale, i piani di investimento avrebbero rafforzato finanziariamente i Paesi più piccoli, aumentando la concorrenza a livello globale e riducendo il potere di mercato del calcio europeo. Una lettura diametralmente opposta a quella emersa in Europa, dove il progetto di Infantino è stato duramente criticato e definito da molti come una possibile svendita del calcio.

La UEFA, intanto, sta preparando un procedimento penale legato all'accordo con gli investitori, sulla base del sospetto di amministrazione infedele. Al momento, però, non è stata formalizzata alcuna accusa. Infantino, 56 anni, alla guida della FIFA dal 2016, respinge ogni addebito e sostiene di non aver violato alcuna legge.