Con BIC si vuole tornare a scrivere la storia

Per Martina Meroni, Trade Marketing Manager Shavers & E-commerce di BIC Svizzera, il ritorno del marchio sulla divisa bianconera assume anche un valore simbolico: «Per BIC questo accordo rappresenta molto più di una partnership: è il ritorno di un simbolo che ha accompagnato una parte importante della storia dell’Hockey Club Lugano. Siamo felici e orgogliosi di vedere nuovamente il BIC Boy sulla maglia bianconera. Questo ritorno assume un significato ancora più speciale nell’anno in cui celebriamo i 50 anni di presenza di BIC in Svizzera e in Ticino, un traguardo che testimonia il forte legame che ci unisce da sempre a questo territorio e alle sue comunità.»

Emily Berti, Trade Marketing Manager Stationery di BIC Svizzera, pone invece l’accento sui valori che accomunano le due realtà: «Sport, passione, spirito di squadra e desiderio di migliorarsi continuamente sono valori che accomunano BIC e HCL e che rendono naturale questa collaborazione. Siamo orgogliosi di affiancare una realtà che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio e che sa trasmettere emozioni autentiche ai propri tifosi. Auguriamo alla squadra, allo staff e a tutta la famiglia bianconera una stagione entusiasmante, ricca di soddisfazioni e grandi successi.»