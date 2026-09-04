Dopo tre mesi cambia (di nuovo) il podio di Monaco

Red Bull e McLaren avevano a loro volta impugnato la decisione. Dopo un'udienza tenutasi a Parigi il 25 agosto, la Corte d'appello internazionale della FIA ha accolto i ricorsi e disposto il ripristino delle due penalità di cinque secondi nei confronti di Gasly.

La Corte ha spiegato che la misurazione della lunghezza della corsia dei box, utilizzata per calibrare il sistema che determina la velocità delle monoposto, doveva essere considerata valida perché applicata a tutti i concorrenti. «Una volta che il parametro ufficiale è stato stabilito e utilizzato da tutti durante la competizione, deve restare fisso per questa competizione», si legge nella decisione.