Dopo tre mesi cambia (di nuovo) il podio di Monaco
Isack Hadjar recupera il suo terzo posto conquistato nel Principato a discapito di Pierre Gasly che scende al settimo.
MONTECARLO - Tre mesi dopo il Gran Premio di Monaco, cambia il podio della gara disputata il 7 giugno. Pierre Gasly (Alpine), che aveva concluso terzo dopo l'annullamento di due penalità, retrocede al settimo posto. La terza posizione passa così al connazionale Isack Hadjar (Red Bull), ha comunicato venerdì la FIA.
Gasly aveva tagliato il traguardo in terza posizione, ma aveva ricevuto due penalità di cinque secondi per due eccessi di velocità di 0,1 e 0,4 km/h nella corsia dei box, venendo inizialmente classificato settimo. Alpine aveva poi contestato le sanzioni davanti alla Federazione internazionale dell'automobile, ottenendone l'annullamento a causa di un problema di cronometraggio.
Red Bull e McLaren avevano a loro volta impugnato la decisione. Dopo un'udienza tenutasi a Parigi il 25 agosto, la Corte d'appello internazionale della FIA ha accolto i ricorsi e disposto il ripristino delle due penalità di cinque secondi nei confronti di Gasly.
La Corte ha spiegato che la misurazione della lunghezza della corsia dei box, utilizzata per calibrare il sistema che determina la velocità delle monoposto, doveva essere considerata valida perché applicata a tutti i concorrenti. «Una volta che il parametro ufficiale è stato stabilito e utilizzato da tutti durante la competizione, deve restare fisso per questa competizione», si legge nella decisione.
Alpine si è detta «delusa e frustrata» dall'esito, che le costa nove punti nel Mondiale costruttori, dove è in lotta con Racing Bulls per il quinto posto. Pur sostenendo che Gasly non abbia mai superato il limite di velocità nella corsia dei box, la scuderia ha dichiarato di prendere atto della decisione.
Following the International Court of Appeal hearing in Paris on August 25, Pierre Gasly’s penalties for speeding in the pit lane in Monaco have been reinstated. pic.twitter.com/u7UgyNlwMe— FIA (@fia) September 4, 2026