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Sprint Lugano alla Bodensee Cup
Fazzini e Lycksell graffiano i Lions
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Sprint Lugano alla Bodensee Cup
Fazzini e Lycksell graffiano i Lions
Buona la prima per i bianconeri.
Sprint Lugano alla Bodensee Cup
Fazzini e Lycksell graffiano i Lions
Buona la prima per i bianconeri.
KREUZLINGEN - Prima uscita stagionale e prima vittoria per il Lugano di Thomas Mitell, che all’esordio nella Bodensee Cup di Kreuzlingen ha piegato 2-0 lo Zurigo. Già pimpanti e convinti, i ticinesi hanno regolato i Lions con una rete di Fazzini nel primo tempo e una di Lycksell nel secondo.
I bianconeri torneranno in pista, sempre in terra turgoviese, sabato sera. Il loro primo impegno in Ticino è invece in programma venerdì 28 agosto a Sigirino contro il Langnau. Il giorno seguente, infine, sarà la “prima” alla Cornèr Arena, che alle ore 18 proporrà l’incrocio con il Davos. La stessa sera, alla Reseghina (dalle ore 21), la prima squadra e lo staff tecnico saranno poi presentati ufficialmente ai tifosi.
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