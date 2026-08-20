Thun affossato in Polonia

Il confronto, che ha reso inutile il ritorno della prossima settimana alla Stockhorn Arena, si è chiuso in mezz’ora; il tempo impiegato dai padroni di casa per passare addirittura quattro volte con Walemark (doppietta), Sayyadmanesh e Skrzypczak. Prima dell’intervallo Murawski ha trovato il quinto gol dei polacchi, che con Hakans e Gummy, nella ripresa, hanno in seguito abbellito il tabellino.

Una sconfitta, dopo la quale i giochi sono in ogni caso ancora aperti, l’ha incassata pure il San Gallo, arresosi 1-0 nella tana del Nordsjaelland. Decisivo per il successo danese è stato il gol di Rojkjaer.