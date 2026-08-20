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CONFERENCE LEAGUE

Il Lugano si gioca l'Europa con il Maccabi - GUARDA LIVE

Gara d'andata dei playoff: i bianconeri ospitano gli israeliani
Il Lugano si gioca l'Europa con il Maccabi - GUARDA LIVE
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
Il Lugano si gioca l'Europa con il Maccabi - GUARDA LIVE
Gara d'andata dei playoff: i bianconeri ospitano gli israeliani
Conference League20.08.2026
Lugano
2 - 1
Maccabi Tel Aviv
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Superati Dukagjini e Runavik nei preliminari, per guadagnare un posto in Conference League il Lugano deve fare un ultimo sforzo: deve superare in un doppio confronto il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri sono in campo in casa per l'andata. Il ritorno è in programma giovedì prossimo in Israele.

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Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
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18AC Omonia Nicosia68222541
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22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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