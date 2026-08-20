«Passerei il mio ultimo giorno sull'Aare»

Lo shooting è stato uno dei suoi ultimi impegni durante le vacanze. Poi è tornata in Inghilterra, dove ha iniziato la preparazione della stagione con il Leicester City. Alle spalle, Lehmann si è lasciata un semestre turbolento dal punto di vista sportivo: gli infortuni si sono accumulati, in campo le cose non sono andate come sperato e alla fine è arrivata la retrocessione nella seconda divisione inglese.

Ora, però, si sente di nuovo pronta. «Dal punto di vista degli infortuni è tutto a posto. Sono di nuovo rattoppata», ha detto Lehmann sorridendo. Anche durante le vacanze estive in Giamaica e in Svizzera non ha potuto fare a meno del pallone. «Mi sono allenata tutta l'estate per tornare in forma perfetta per la stagione».