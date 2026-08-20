«Passerei il mio ultimo giorno sull'Aare»
La star della nazionale Alisha Lehmann ha parlato del suo nuovo ruolo come ambasciatrice del marchio Peace Tea, del suo futuro a Londra e del suo grande obiettivo con la Svizzera.
La star della nazionale Alisha Lehmann ha parlato del suo nuovo ruolo come ambasciatrice del marchio Peace Tea, del suo futuro a Londra e del suo grande obiettivo con la Svizzera.
PARIGI - In una mattina di luglio, Alisha Lehmann si è trovata davanti alla telecamera in una location industriale su due piani nel 20° arrondissement di Parigi. Vestita con un completo bianco e rosso, la 27enne si è spostata di buon umore tra i vari set, accompagnata dal team di ripresa e trucco e quasi sempre con il sorriso sul volto.
Lehmann è il nuovo volto di Peace Tea, il tè freddo di Coca-Cola a basso contenuto calorico e con caffeina. Una collaborazione che le si addice, ha raccontato l'attaccante della Nati. «Sono cresciuta con il tè freddo al limone. Una volta lo compravo per 65 centesimi e andavo al campo da calcio.» Per questo è stato difficile rifiutare la partnership biennale.
Lo shooting è stato uno dei suoi ultimi impegni durante le vacanze. Poi è tornata in Inghilterra, dove ha iniziato la preparazione della stagione con il Leicester City. Alle spalle, Lehmann si è lasciata un semestre turbolento dal punto di vista sportivo: gli infortuni si sono accumulati, in campo le cose non sono andate come sperato e alla fine è arrivata la retrocessione nella seconda divisione inglese.
Ora, però, si sente di nuovo pronta. «Dal punto di vista degli infortuni è tutto a posto. Sono di nuovo rattoppata», ha detto Lehmann sorridendo. Anche durante le vacanze estive in Giamaica e in Svizzera non ha potuto fare a meno del pallone. «Mi sono allenata tutta l'estate per tornare in forma perfetta per la stagione».
Con la scorsa stagione ha ormai chiuso. «A volte non bisogna guardare al passato. Ora mi concentro su ciò che mi aspetta». Al Leicester si sente a suo agio: squadra, staff e condizioni di allenamento sono quelli giusti. «Ho ancora un anno di contratto. Up the Foxes!»
Lehmann lascia aperto il suo futuro dopo la scadenza del contratto. Del resto, i piani a lungo termine non sono il suo forte. «Sono così spontanea che i miei piani possono cambiare continuamente. Li cambio in continuazione». E questo le dispiace anche un po' per le persone che le stanno intorno.
Il Mondiale 2027 come grande obiettivo
C'è però un obiettivo che persegue con grande determinazione: l'attaccante vuole partecipare con la Nati svizzera ai Mondiali 2027 in Brasile. «Darò il massimo per poterci essere», ha detto. I tornei con la Nazionale sono sempre esperienze speciali per lei. Negli anni la coesione della squadra è diventata sempre più forte, mentre l'Europeo casalingo disputato in Svizzera la scorsa estate è stato indescrivibile.
«È sempre bello vivere questi tornei con le mie compagne di squadra. Spero di essere quest'estate in forma come non mai», racconta la 27enne.
«La Svizzera è il paese migliore del mondo»
Fuori dal campo, Lehmann si è ambientata bene in Inghilterra. A conquistarla è stata soprattutto Londra. «Londra è la mia città preferita e vorrei restarci per sempre. Amo la città e la gente». Un ritorno imminente in Svizzera, quindi, non rientra nei suoi piani. «Quando hai vissuto in una grande città come Londra, noti la differenza. In Svizzera è tranquillo e anche la mentalità è diversa».
L'amore per la sua patria, tuttavia, resta intatto. «La Svizzera per me è il paese migliore del mondo. Amo la Svizzera, amo Migros, Coop, tutto», ha detto Lehmann ridendo. A conquistarla è soprattutto l'Aare. «L'Aareböötle è la mia attività preferita in assoluto. Se potessi decidere cosa fare nel mio ultimo giorno, andrei a fare Aareböötle. È pulito, si può fare il bagno ed è divertente».
Lehmann con un messaggio ai giovani
Lehmann ha parlato anche del suo ruolo di modello per i giovani e della visibilità pubblica che comporta. Oggi ne è più consapevole. «Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me. Ora sono un po' più grande e ci penso di più».
Lehmann ha percepito chiaramente questo effetto soprattutto durante un Public Viewing di una partita della Svizzera. «I giovani erano così felici». Il suo messaggio alle nuove generazioni è chiaro: seguire la propria strada, senza cercare di essere come tutti gli altri. «I giovani devono sapere che ci sono diverse opzioni», ha detto Lehmann.