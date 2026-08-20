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«Passerei il mio ultimo giorno sull'Aare»

La star della nazionale Alisha Lehmann ha parlato del suo nuovo ruolo come ambasciatrice del marchio Peace Tea, del suo futuro a Londra e del suo grande obiettivo con la Svizzera.
«Passerei il mio ultimo giorno sull'Aare»
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di 20min.ch | Fabrizio Bonazza
«Passerei il mio ultimo giorno sull'Aare»
La star della nazionale Alisha Lehmann ha parlato del suo nuovo ruolo come ambasciatrice del marchio Peace Tea, del suo futuro a Londra e del suo grande obiettivo con la Svizzera.
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PARIGI - In una mattina di luglio, Alisha Lehmann si è trovata davanti alla telecamera in una location industriale su due piani nel 20° arrondissement di Parigi. Vestita con un completo bianco e rosso, la 27enne si è spostata di buon umore tra i vari set, accompagnata dal team di ripresa e trucco e quasi sempre con il sorriso sul volto.

Lehmann è il nuovo volto di Peace Tea, il tè freddo di Coca-Cola a basso contenuto calorico e con caffeina. Una collaborazione che le si addice, ha raccontato l'attaccante della Nati. «Sono cresciuta con il tè freddo al limone. Una volta lo compravo per 65 centesimi e andavo al campo da calcio.» Per questo è stato difficile rifiutare la partnership biennale.

Lo shooting è stato uno dei suoi ultimi impegni durante le vacanze. Poi è tornata in Inghilterra, dove ha iniziato la preparazione della stagione con il Leicester City. Alle spalle, Lehmann si è lasciata un semestre turbolento dal punto di vista sportivo: gli infortuni si sono accumulati, in campo le cose non sono andate come sperato e alla fine è arrivata la retrocessione nella seconda divisione inglese.

Ora, però, si sente di nuovo pronta. «Dal punto di vista degli infortuni è tutto a posto. Sono di nuovo rattoppata», ha detto Lehmann sorridendo. Anche durante le vacanze estive in Giamaica e in Svizzera non ha potuto fare a meno del pallone. «Mi sono allenata tutta l'estate per tornare in forma perfetta per la stagione».

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Con la scorsa stagione ha ormai chiuso. «A volte non bisogna guardare al passato. Ora mi concentro su ciò che mi aspetta». Al Leicester si sente a suo agio: squadra, staff e condizioni di allenamento sono quelli giusti. «Ho ancora un anno di contratto. Up the Foxes!»

Lehmann lascia aperto il suo futuro dopo la scadenza del contratto. Del resto, i piani a lungo termine non sono il suo forte. «Sono così spontanea che i miei piani possono cambiare continuamente. Li cambio in continuazione». E questo le dispiace anche un po' per le persone che le stanno intorno.

Il Mondiale 2027 come grande obiettivo
C'è però un obiettivo che persegue con grande determinazione: l'attaccante vuole partecipare con la Nati svizzera ai Mondiali 2027 in Brasile. «Darò il massimo per poterci essere», ha detto. I tornei con la Nazionale sono sempre esperienze speciali per lei. Negli anni la coesione della squadra è diventata sempre più forte, mentre l'Europeo casalingo disputato in Svizzera la scorsa estate è stato indescrivibile.

«È sempre bello vivere questi tornei con le mie compagne di squadra. Spero di essere quest'estate in forma come non mai», racconta la 27enne.

«La Svizzera è il paese migliore del mondo»
Fuori dal campo, Lehmann si è ambientata bene in Inghilterra. A conquistarla è stata soprattutto Londra. «Londra è la mia città preferita e vorrei restarci per sempre. Amo la città e la gente». Un ritorno imminente in Svizzera, quindi, non rientra nei suoi piani. «Quando hai vissuto in una grande città come Londra, noti la differenza. In Svizzera è tranquillo e anche la mentalità è diversa».

L'amore per la sua patria, tuttavia, resta intatto. «La Svizzera per me è il paese migliore del mondo. Amo la Svizzera, amo Migros, Coop, tutto», ha detto Lehmann ridendo. A conquistarla è soprattutto l'Aare. «L'Aareböötle è la mia attività preferita in assoluto. Se potessi decidere cosa fare nel mio ultimo giorno, andrei a fare Aareböötle. È pulito, si può fare il bagno ed è divertente».

Lehmann con un messaggio ai giovani
Lehmann ha parlato anche del suo ruolo di modello per i giovani e della visibilità pubblica che comporta. Oggi ne è più consapevole. «Quando ero più giovane, non mi importava cosa pensassero gli altri di me. Ora sono un po' più grande e ci penso di più».

Lehmann ha percepito chiaramente questo effetto soprattutto durante un Public Viewing di una partita della Svizzera. «I giovani erano così felici». Il suo messaggio alle nuove generazioni è chiaro: seguire la propria strada, senza cercare di essere come tutti gli altri. «I giovani devono sapere che ci sono diverse opzioni», ha detto Lehmann.

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