Playoff di Conference raggiunti: contanti in spogliatoio

TIRANA - La Dinamo City di Tirana ha conquistato l’accesso al playoff della Conference League superando i lettoni dell’Auda, ma a far parlare è stato soprattutto il modo bizzarro scelto dal presidente Ardian Bardhi per celebrare la qualificazione. Al termine della partita, il numero 1 della società - come mostra un video diventato virale nelle ultime ore - si è presentato negli spogliatoi con una borsa piena di denaro contante, iniziando a lanciare banconote sul pavimento tra i giocatori in festa.