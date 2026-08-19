Playoff di Conference raggiunti: contanti in spogliatoio
Metodo insolito per festeggiare la qualificazione, scelto dal presidente della Dinamo City di Tirana Ardian Bardhi
TIRANA - La Dinamo City di Tirana ha conquistato l’accesso al playoff della Conference League superando i lettoni dell’Auda, ma a far parlare è stato soprattutto il modo bizzarro scelto dal presidente Ardian Bardhi per celebrare la qualificazione. Al termine della partita, il numero 1 della società - come mostra un video diventato virale nelle ultime ore - si è presentato negli spogliatoi con una borsa piena di denaro contante, iniziando a lanciare banconote sul pavimento tra i giocatori in festa.
La squadra albanese ha raggiunto il turno successivo ribaltando la sconfitta per 1-0 subita nella gara d’andata contro il club lettone. Nel ritorno del terzo turno preliminare, disputato il 13 agosto, la Dinamo City si è imposta con un netto 4-0, chiudendo il doppio confronto con il risultato complessivo di 4-1.
Il successo ha dato il via ai festeggiamenti per il passaggio al playoff, sfociato in una pioggia di denaro per i giocatori...
🇦🇱 La Dinamo Tirana passa il turno e il presidente Adrian Bardhi si presenta in spogliatoio con una borsa di contanti e più fomentato di Scarface.— Sottoporta (@Sottoporta_ICI) August 18, 2026
Momenti e magie di Conference League pic.twitter.com/q7lMb1BnZq