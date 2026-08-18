Tommaso De Luca con la “C” sul petto
Nathan Borradori e Nate Schnarr saranno invece assistenti capitani.
Nathan Borradori e Nate Schnarr saranno invece assistenti capitani.
AMBRÌ - L’Ambrì ha comunicato che per la stagione 2026/27 Tommaso De Luca sarà il capitano della squadra guidata da coach Tapola. Nathan Borradori e Nate Schnarr ricopriranno invece il ruolo di assistenti capitani.
La scelta di De Luca e Borradori riflette la direzione intrapresa dal club sul piano sportivo. Nonostante la giovane età, entrambi si sono distinti per impegno, intensità, professionalità e atteggiamento, rappresentando un esempio per tutti i compagni. I due sono inoltre talenti cresciuti in casa leventinese, formatisi nel vivaio biancoblù e arrivati fino alla prima squadra attraverso il percorso di sviluppo dell’HCAP. La loro nomina rappresenta quindi anche un riconoscimento concreto alla crescita dei giovani e alla volontà di affidare loro responsabilità sempre maggiori.
A completare il gruppo dei capitani sarà Nate Schnarr, che metterà la propria esperienza al servizio della squadra e dei due giovani compagni. Il canadese ha impressionato per il suo atteggiamento positivo e di supporto, sia sul ghiaccio che fuori, dimostrando fin da subito di poter essere un importante punto di riferimento per il gruppo.
⚪️🔵 Il nostro nuovo Team Capitani 🔥🤩— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) August 18, 2026
C: Tommaso De Luca
A: Nathan Borradori
A: Nate Schnarr pic.twitter.com/NynxNyFqci