Tommaso De Luca con la “C” sul petto

La scelta di De Luca e Borradori riflette la direzione intrapresa dal club sul piano sportivo. Nonostante la giovane età, entrambi si sono distinti per impegno, intensità, professionalità e atteggiamento, rappresentando un esempio per tutti i compagni. I due sono inoltre talenti cresciuti in casa leventinese, formatisi nel vivaio biancoblù e arrivati fino alla prima squadra attraverso il percorso di sviluppo dell’HCAP. La loro nomina rappresenta quindi anche un riconoscimento concreto alla crescita dei giovani e alla volontà di affidare loro responsabilità sempre maggiori.

A completare il gruppo dei capitani sarà Nate Schnarr, che metterà la propria esperienza al servizio della squadra e dei due giovani compagni. Il canadese ha impressionato per il suo atteggiamento positivo e di supporto, sia sul ghiaccio che fuori, dimostrando fin da subito di poter essere un importante punto di riferimento per il gruppo.