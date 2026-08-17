Critiche a Infantino: la FIFA licenzia Lamour

Lamour aveva in precedenza criticato duramente i piani di privatizzazione del Mondiale di Infantino, definendoli «il progetto di una singola persona». Inoltre aveva dichiarato: «Questo progetto non solo non deve essere realizzato, è giunto piuttosto il momento in cui chi decide nel calcio deve porsi le domande giuste e prendere le decisioni giuste».

Lamour era stato nominato direttore operativo della FIFA solo il 1. novembre 2024. Dopo le sue dichiarazioni pubbliche contro i piani di Infantino, tuttavia, aveva già previsto di poter perdere il suo incarico. «E se questo significa che perderò il mio lavoro, allora va bene così. Capirò e rispetterò questa decisione. Ma almeno la notte potrò dormire tranquillo».