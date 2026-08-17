Critiche a Infantino: la FIFA licenzia Lamour
Dopo le critiche a Infantino, la FIFA ha allontanato l’alto funzionario franco-svizzero Kevin Lamour
Dopo le critiche a Infantino, la FIFA ha allontanato l’alto funzionario franco-svizzero Kevin Lamour
ZURIGO - Colpo di scena alla FIFA. La Federazione mondiale di calcio si è separata da Kevin Lamour, uno dei suoi dipendenti più importanti. Sullo sfondo ci sarebbero le critiche pubbliche rivolte dal dirigente al presidente Gianni Infantino e ai suoi piani di investimento per il Mondiale. Il 46enne lavorava a Zurigo dal 2024 e in precedenza era stato vicesegretario generale della UEFA.
Come riportato da "Sky News", la FIFA ha confermato la partenza di Lamour pur non spiegando i motivi precisi della separazione.
Lamour aveva in precedenza criticato duramente i piani di privatizzazione del Mondiale di Infantino, definendoli «il progetto di una singola persona». Inoltre aveva dichiarato: «Questo progetto non solo non deve essere realizzato, è giunto piuttosto il momento in cui chi decide nel calcio deve porsi le domande giuste e prendere le decisioni giuste».
Lamour era stato nominato direttore operativo della FIFA solo il 1. novembre 2024. Dopo le sue dichiarazioni pubbliche contro i piani di Infantino, tuttavia, aveva già previsto di poter perdere il suo incarico. «E se questo significa che perderò il mio lavoro, allora va bene così. Capirò e rispetterò questa decisione. Ma almeno la notte potrò dormire tranquillo».
Lamour ha accusato Infantino di aver tradito i dipendenti. "Meritavano di meglio che disprezzo e intimidazione", si legge in una lettera in possesso dell’agenzia di stampa AP.