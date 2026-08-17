Pogacar, un 2026 da oltre 13 milioni

Anche i risultati sportivi contribuiscono al totale. Il quinto trionfo alla Grande Boucle gli ha fruttato un premio di un milione di euro, mentre altri 500'000 euro sono legati al primo posto nella classifica mondiale, che Pogacar è già sicuro di conservare fino al termine dell'anno.

La stagione può inoltre riservargli ulteriori premi. Un successo finale alla Vuelta, in programma dal 22 agosto al 13 settembre, varrebbe 500'000 euro, mentre un terzo titolo mondiale consecutivo ai Mondiali in Canada, dal 20 al 27 settembre, gli porterebbe altri 250'000 euro.