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CICLISMO

Pogacar, un 2026 da oltre 13 milioni

Dopo il suo quinto trionfo al Tour de France, il cannibale sloveno si appresta a incassare milioni di entrate per il suo folle anno 2026.
Pogacar, un 2026 da oltre 13 milioni
IMAGO/ZUMA Press Wire
Tadej Pogacar vedrà i suoi conti bancari gonfiarsi a fine anno.
di 20min.ch | Chris Geiger
Pogacar, un 2026 da oltre 13 milioni
Dopo il suo quinto trionfo al Tour de France, il cannibale sloveno si appresta a incassare milioni di entrate per il suo folle anno 2026.
SPORT: Risultati e classifiche

CICLISMO - Tadej Pogacar continua ad accumulare vittorie e guadagni. Dopo il quinto successo al Tour de France, conquistato lo scorso 26 luglio, il 27enne sloveno dovrebbe superare nel 2026 i 13 milioni di euro di entrate tra stipendio, premi, sponsorizzazioni e merchandising, secondo «La Gazzetta dello Sport».

La quota principale arriva dal contratto con l'UAE Team Emirates, che gli garantisce uno stipendio annuo di 8 milioni di euro. A questi si aggiungono 2,5 milioni dagli sponsor e un milione dal merchandising. I proventi dei prodotti legati al suo nome vengono tuttavia devoluti alla fondazione benefica che porta il suo nome.

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Anche i risultati sportivi contribuiscono al totale. Il quinto trionfo alla Grande Boucle gli ha fruttato un premio di un milione di euro, mentre altri 500'000 euro sono legati al primo posto nella classifica mondiale, che Pogacar è già sicuro di conservare fino al termine dell'anno.

La stagione può inoltre riservargli ulteriori premi. Un successo finale alla Vuelta, in programma dal 22 agosto al 13 settembre, varrebbe 500'000 euro, mentre un terzo titolo mondiale consecutivo ai Mondiali in Canada, dal 20 al 27 settembre, gli porterebbe altri 250'000 euro.

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