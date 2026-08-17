Cristiano Ronaldo annuncia: «Presto mi ritirerò»
Il portoghese ha dichiarato che sta verosimilmente sta disputando il suo ultimo anno di calcio. A 41 anni, afferma che il suo futuro è già pianificato.
Il portoghese ha dichiarato che sta verosimilmente sta disputando il suo ultimo anno di calcio. A 41 anni, afferma che il suo futuro è già pianificato.
MADEIRA - Cristiano Ronaldo si avvicina alla fine della sua carriera. Il fuoriclasse portoghese ha dichiarato che quello in corso sarà «probabilmente» il suo ultimo anno da calciatore professionista, in un'intervista a Vogue pubblicata domenica.
«È probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare», ha spiegato il 41enne, aggiungendo di avere già pianificato il proprio futuro. «Poiché il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna occupare il proprio tempo in modi diversi», ha detto, indicando tra i suoi progetti il padel e i viaggi.
Attualmente all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, Ronaldo ha vinto cinque Palloni d'Oro. «Voglio continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perché dopo tutto, sono 25 anni con molti sacrifici», ha aggiunto. In carriera ha conquistato 32 titoli e realizzato oltre 970 gol in circa 1'300 partite.
Formatosi allo Sporting, il portoghese ha vestito anche le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Quest'estate ha disputato il suo sesto Mondiale con il Portogallo, eliminato agli ottavi dalla Spagna per 1-0.
Le dichiarazioni sono arrivate in occasione del matrimonio, celebrato martedì in Portogallo, con Georgina Rodriguez. Anche Lionel Messi, otto volte Pallone d'Oro e storico rivale sportivo di Ronaldo, aveva dichiarato mercoledì di non sapere se avrebbe giocato «ancora a lungo».