Cristiano Ronaldo annuncia: «Presto mi ritirerò»

Attualmente all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, Ronaldo ha vinto cinque Palloni d'Oro. «Voglio continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perché dopo tutto, sono 25 anni con molti sacrifici», ha aggiunto. In carriera ha conquistato 32 titoli e realizzato oltre 970 gol in circa 1'300 partite.

Formatosi allo Sporting, il portoghese ha vestito anche le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Quest'estate ha disputato il suo sesto Mondiale con il Portogallo, eliminato agli ottavi dalla Spagna per 1-0.