Jonas Vingegaard: stagione finita
Il danese non parteciperà ai campionati del mondo a fine settembre. Non si è ripreso dopo il suo ritiro al Tour de France.
COPENAGHEN - Il danese Jonas Vingegaard, che si era ritirato dopo una caduta durante la 15esima tappa del Tour de France, ha messo fine alla sua stagione, ha annunciato lunedì la sua squadra Visma-Lease a bike.
«Jonas Vingegaard non correrà più questa stagione. Subisce ancora gli effetti della frattura della clavicola che ha riportato durante la sua caduta al Tour de France», ha scritto il team in un comunicato.
«A causa della lesione alla clavicola, l'inizio del mio allenamento è stato ritardato e non mi è possibile tornare al mio miglior livello nel prossimo periodo», ha indicato il danese di 29 anni, che non precisa i suoi obiettivi per il 2027.
Durante la 15esima tappa del Tour, Vingegaard era caduto pesantemente in una rotonda, abbandonando le sue speranze di podio mentre occupava la seconda posizione nella classifica generale.