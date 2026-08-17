Jonas Vingegaard: stagione finita

«A causa della lesione alla clavicola, l'inizio del mio allenamento è stato ritardato e non mi è possibile tornare al mio miglior livello nel prossimo periodo», ha indicato il danese di 29 anni, che non precisa i suoi obiettivi per il 2027.

Durante la 15esima tappa del Tour, Vingegaard era caduto pesantemente in una rotonda, abbandonando le sue speranze di podio mentre occupava la seconda posizione nella classifica generale.