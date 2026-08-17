Dragons Lugano: sport, amicizia e divertimento... Che successo per il Summer Camp 2026

Al camp diurno hanno preso parte 40 giovani partecipanti, seguiti da 8 monitori, che hanno garantito un ambiente sicuro, stimolante e ben organizzato. Durante le mattinate e in due pomeriggi dedicati agli allenamenti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di perfezionare le proprie capacità tecniche e atletiche attraverso esercizi mirati e attività coinvolgenti, sempre in un clima positivo e motivante.