Dragons Lugano: sport, amicizia e divertimento... Che successo per il Summer Camp 2026
Una settimana all'insegna dell'attività fisica, della socializzazione e del divertimento
Una settimana all'insegna dell'attività fisica, della socializzazione e del divertimento
LUGANO - Si è concluso con entusiasmo il #Dragons Lugano Summer Camp 2026, che dal 3 al 7 agosto 2026 ha animato il campo di beach sport di Pregassona con una settimana all’insegna dell’attività fisica, della socializzazione e del divertimento.
Al camp diurno hanno preso parte 40 giovani partecipanti, seguiti da 8 monitori, che hanno garantito un ambiente sicuro, stimolante e ben organizzato. Durante le mattinate e in due pomeriggi dedicati agli allenamenti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di perfezionare le proprie capacità tecniche e atletiche attraverso esercizi mirati e attività coinvolgenti, sempre in un clima positivo e motivante.
Accanto all’aspetto sportivo, il programma ha previsto anche momenti di svago e relax. In due occasioni il gruppo si è recato al Lido di Lugano, dove i partecipanti hanno potuto trascorrere alcune ore in piscina tra giochi, tuffi e momenti di condivisione, particolarmente apprezzati dai giovani presenti.
Tra gli appuntamenti più significativi della settimana spicca la tradizionale escursione di mercoledì al Lago Tremorgio, meta che ha regalato emozioni e panorami suggestivi. Dopo aver raggiunto la località alpina, il gruppo ha trascorso la giornata immerso nella natura, affrontando poi la discesa a piedi in un’atmosfera di allegria e spirito di squadra.
Il bilancio finale dell’edizione 2026 è decisamente positivo. Oltre ai progressi sportivi, il camp ha rappresentato un’importante occasione di incontro e crescita personale, permettendo ai partecipanti di stringere nuove amicizie e vivere esperienze condivise che resteranno a lungo nei loro ricordi. Una settimana intensa e riuscita, che conferma ancora una volta il valore del #Dragons Lugano Summer Camp come appuntamento estivo capace di coniugare sport, educazione e divertimento.