Cagliari in ansia: Yael Trepy ha rischiato di annegare ed è in terapia intensiva
Il club ha annunciato che il giocatore è attualmente ricoverato presso l'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari
Il club ha annunciato che il giocatore è attualmente ricoverato presso l'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari
CAGLIARI - Apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepy, giovane calciatore del club rossoblù ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari. A comunicare la notizia è stato lo stesso club che, al momento, non ha fornito dettagli sulle circostanze che hanno portato al ricovero del 20enne. Secondo quanto hanno appreso da alcuni siti d'informazione della vicina Penisola, Trepy avrebbe rischiato di annegare in una piscina a Porto Cervo.
«Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni», ha scritto la società, la quale ha scelto di non aggiungere ulteriori informazioni, chiedendo anche il rispetto della privacy della famiglia. «In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari».
Trepy aveva esordito in Serie A con la maglia dei sardi lo scorso gennaio, bagnando il suo debutto addirittura con un gol contro la Cremonese.