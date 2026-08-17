Cagliari in ansia: Yael Trepy ha rischiato di annegare ed è in terapia intensiva

«Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni», ha scritto la società, la quale ha scelto di non aggiungere ulteriori informazioni, chiedendo anche il rispetto della privacy della famiglia. «In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari».

Trepy aveva esordito in Serie A con la maglia dei sardi lo scorso gennaio, bagnando il suo debutto addirittura con un gol contro la Cremonese.