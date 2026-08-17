«Soffrire insieme fa crescere la squadra»

Un’estate tutt’altro che lineare, anche perché la composizione del gruppo cambia continuamente. «Soprattutto all’inizio ci sono tantissimi cambiamenti e di settimana in settimana cambia chi abbiamo a disposizione».

«Mi hanno impressionato in tanti»

C’è qualcuno che ha colpito Laakso più degli altri per impegno e disponibilità? Il responsabile della performance, che lavora con i bianconeri da 13 anni, preferisce non fare nomi. «Tendo a non farne in questi casi. Posso però dire che sono rimasto colpito da davvero tanti giocatori. Abbiamo un gruppo che ha lavorato molto bene durante l’estate e questo si è visto in più di un elemento».



Sempre più programmi su misura

Se un tempo la preparazione era soprattutto collettiva, oggi la parola d’ordine è individualizzazione. «È probabilmente uno degli aspetti che è cambiato maggiormente negli anni. In passato c’era la tendenza ad allenarsi come gruppo, con molte meno differenze individuali. Da parecchio tempo, invece, il trend è quello di sviluppare ogni singolo giocatore».