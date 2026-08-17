Russo al Lugano? Serve pazienza

Ma a spingere non è solo chi “pensa” al campo, giocatori e staff tecnico nello specifico: pure per la dirigenza, nella persona di Sebastian Pelzer, di tempo libero ce n’è poco. Il mercato sta infatti entrando nella sua fase caldissima e il tempo per concludere acquisti e cessioni è sempre meno. Tra i dossier sulla scrivania del 45enne direttore sportivo dei bianconeri c’è quello di Stefano Russo, centrocampista centrale (o all’occorrenza difensore) dell’Arminia Bielefeld. Sky Germania ha accostato il nome del 26enne che ha la doppia cittadinanza (tedesca e italiana) ai ticinesi, anticipando un affare che… non è detto che si farà.

Secondo nostre informazioni, infatti, la trattativa è allo stato embrionale. All’interesse mostrato, alla chiacchierata. Nulla più. Il giocatore ha dato l’ok al suo trasferimento in Svizzera, ammettendo che Lugano è per lui una destinazione gradita; di offerte ufficiali a Bielefeld non ne sono in ogni caso ancora arrivate. Questo perché, come confermatoci dai dirigenti tedeschi, i bianconeri hanno preso tempo, rimandando ogni discorso a dopo il playoff con il Maccabi Tel Aviv. Tradotto: qualora arrivasse la qualificazione alla terza coppa europea, allora la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Mattia Croci-Torti costringerebbe Pelzer all’affondo. Se di gite continentali, invece, per questa stagione i ticinesi non ne faranno, gli sforzi del ds saranno dirottati su altri profili (su calciatori giovani da far crescere per poi rivendere) e altri ruoli (il vice-Behrens prima di tutto). Servirà dunque pazientare ancora per una decina di giorni, poi si saprà qualcosa in più sulla strategia bianconera.