Coppa Svizzera, il fascino sta svanendo?
I primi turni di Coppa Svizzera dovrebbero essere una festa per le squadre delle divisioni inferiori. Ma tra gli impegni e il calendario, non è affatto una passeggiata.
I primi turni di Coppa Svizzera dovrebbero essere una festa per le squadre delle divisioni inferiori. Ma tra gli impegni e il calendario, non è affatto una passeggiata.
CALCIO - «Certo che è una delusione non poter ricevere il Losanna alla Charrière. Ancora oggi immaginiamo la festa che avrebbe potuto essere. Ma per noi era davvero complicato organizzare questo incontro, tanto più che lo stadio è in ristrutturazione. Semplicemente non avevamo il tempo di farlo, tra le vacanze e tutto il resto. Abbiamo anche provato a cercare un altro campo, ma i primi tentativi sono stati negativi». Ancora prima della sconfitta per 6-0 contro il Lausanne-Sport, venerdì alla Tuilière, il presidente del Kosova Neuchâtel, Behar Osmani, riassumeva perfettamente uno dei problemi della competizione. La sua squadra ha resistito per un tempo contro la formazione di Super League. Ma la scommessa è stata comunque vinta: la squadra è tornata a casa con l'incasso della partita.
Il denaro è uno dei nervi della guerra per le squadre dilettantistiche. Così, il FC Bavois, che sabato ha ospitato il Servette allo Stade des Peupliers, non è affatto sicuro di riuscire a coprire i costi. Ha accolto circa 1'300 spettatori e, a bordo campo, si mormorava che ne sarebbero serviti altri 700 per coprire le spese.
«Sono un po' i club della SFL a fare il calendario», si è lamentato dopo il fischio finale Jean-Michel Viquerat, presidente del Bavois. «Ovviamente siamo svantaggiati, già perché abbiamo disputato solo due partite di campionato. Se si incontra il Servette dopo due mesi di competizione, è tutta un'altra cosa! Ma i turni di Coppa Svizzera sono stati fissati così. Trovo che sia un po' presto, almeno di tre settimane, perché la nostra squadra sia davvero al top e possa affrontare formazioni professionistiche che, invece, sono già pronte da un mese. Ma è così, non ci possiamo fare molto».
Courtételle ha vissuto il suo piccolo momento di magia sabato. Il club giurassiano ha segnato contro il Basilea! Certo, ha perso 6-1 e i renani giocavano il giorno dopo contro il Barcellona in amichevole, ma resta comunque un momento da ricordare. Quasi 5'000 persone si sono entusiasmate per il gol di Antoine Rossé, proprio nel giorno del suo 30esimo compleanno. Per il resto, il Cham ha eliminato il Kriens (2-0), mentre il Bienne, finalista della competizione circa quindici mesi fa, ha trascinato l'Aarau fino ai rigori. Due club di Promotion League ben consolidati. E basta. Le formazioni di 2a lega interregionale e regionale, invece, non hanno avuto la minima chance contro i professionisti. Non sono mancate le sconfitte sonore, come il 10-1 del Lugano contro il Vedeggio Calcio o l'8-1 dello Stade-Lausanne-Ouchy contro il CS Italien. Inevitabilmente, a forze impari…
Nei grandi paesi di calcio, dove ci sono ovviamente molte più leghe e squadre coinvolte e la cultura calcistica è più radicata, questo primo turno si disputa molto più avanti nella stagione. In questo modo si equilibrano le preparazioni e si permette alle "piccole" di prepararsi a una grande festa. In Svizzera, invece, a metà agosto tutto viene fatto in fretta e le possibilità di compiere un'impresa, e di non perdere soldi, già minuscole in partenza, diventano infime. Lo si è visto anche quest'anno, con appena una mezza sorpresa nelle 32 partite in programma.
«Far muovere le istituzioni dell'Associazione Svizzera di Football è complicato - ha aggiunto Viquerat - Vedremo. Proverò comunque a sollevare la questione durante l'Assemblea della Prima Lega. Il nostro presidente (ndr: Sandro Stroppa) è comunque vicepresidente dell'ASF… Cercheremo di mettere sul tavolo due o tre problemi legati a questa Coppa Svizzera». Per alcuni anni, attorno al 2010, il turno inaugurale si disputava a metà settembre, dopo le prime partite internazionali della stagione. Date molto più adeguate per garantire maggiore equità.