Coppa Svizzera, il fascino sta svanendo?

Courtételle ha vissuto il suo piccolo momento di magia sabato. Il club giurassiano ha segnato contro il Basilea! Certo, ha perso 6-1 e i renani giocavano il giorno dopo contro il Barcellona in amichevole, ma resta comunque un momento da ricordare. Quasi 5'000 persone si sono entusiasmate per il gol di Antoine Rossé, proprio nel giorno del suo 30esimo compleanno. Per il resto, il Cham ha eliminato il Kriens (2-0), mentre il Bienne, finalista della competizione circa quindici mesi fa, ha trascinato l'Aarau fino ai rigori. Due club di Promotion League ben consolidati. E basta. Le formazioni di 2a lega interregionale e regionale, invece, non hanno avuto la minima chance contro i professionisti. Non sono mancate le sconfitte sonore, come il 10-1 del Lugano contro il Vedeggio Calcio o l'8-1 dello Stade-Lausanne-Ouchy contro il CS Italien. Inevitabilmente, a forze impari…

Nei grandi paesi di calcio, dove ci sono ovviamente molte più leghe e squadre coinvolte e la cultura calcistica è più radicata, questo primo turno si disputa molto più avanti nella stagione. In questo modo si equilibrano le preparazioni e si permette alle "piccole" di prepararsi a una grande festa. In Svizzera, invece, a metà agosto tutto viene fatto in fretta e le possibilità di compiere un'impresa, e di non perdere soldi, già minuscole in partenza, diventano infime. Lo si è visto anche quest'anno, con appena una mezza sorpresa nelle 32 partite in programma.