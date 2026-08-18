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Un'edizione imperdibile

L'edizione del 30 agosto sarà ricca di stelle: basti pensare che saranno presenti ben 65 medaglie d'oro conquistate fra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei
Un'edizione imperdibile
TiPress
Fonte GalAthletics Bellinzona
elaborata da Redazione
Un'edizione imperdibile
L'edizione del 30 agosto sarà ricca di stelle: basti pensare che saranno presenti ben 65 medaglie d'oro conquistate fra Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei
SPORT: Risultati e classifiche

BELLINZONA - 65 medaglie d’oro nelle grandi competizioni internazionali e 10 neo-campioni europei su 12 discipline in programma: il 30 agosto al Comunale una concentrazione straordinaria di stelle dell’atletica mondiale.

Sessantacinque medaglie d’oro conquistate tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali ed Europei nel palmarès degli atleti confermati. E ancora: 10 campioni europei di Birmingham su 12 discipline in programma, ai quali si aggiungono 7 medaglie d’argento e 7 di bronzo conquistate nella recente rassegna continentale. Sono i numeri del GalAthletics Bellinzona più titolato di sempre, in programma domenica 30 agosto allo Stadio Comunale.

I 100 metri femminili promettono spettacolo con una sfida internazionale di altissimo livello con ben 10 atlete ai blocchi di partenza capaci di correre sotto gli 11 secondi e che hanno reso necessarie due batterie nel programma. Al via le statunitensi Tamari Davis, campionessa mondiale con la 4x100m e PB di 10”83, e Kayla White, campionessa mondiale della staffetta (10”84 PB). Con loro la canadese Sade McCreath, primatista nazionale con 10”86, la neozelandese Zoe Hobbs, Audrey Leduc, Lavanya Williams, Torrie Lewis e l’italiana Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor in carica dei 60 metri. A completare il cast ci saranno le nostre migliori velociste svizzere: Mujinga Kambundji, Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Ajla Del Ponte e Natacha Kouni, le ultime quattro neo vice-campionesse Europee nella staffetta 4x100.

Straordinario anche il livello del salto con l’asta femminile. La nostra campionessa europea Angelica Moser avrà in pedana con lei la statunitense e grande amante del meeting Sandi Morris, argento olimpico, quattro volte vicecampionessa mondiale e due volte campionessa mondiale indoor, Emily Grove, Olivia McTaggart, Marie-Julie Bonnin, campionessa mondiale indoor e bronzo a Birmingham, e Hana Moll, campionessa mondiale U20.

Al cast del disco maschile si aggiunge un atleta straordinario: Mykolas Alekna, numero uno mondiale della specialità e detentore del record del mondo con 75,56 metri. Il lituano è argento olimpico di Parigi 2024, due volte argento mondiale e fresco vicecampione europeo a Birmingham.

Nel salto in alto arriva invece l’ucraino Oleh Doroshchuk, campione mondiale ed europeo indoor 2026 e neo vice-campione europeo a Birmingham.

Nuovi nomi che si aggiungono alle stelle già annunciate e che rendono l’edizione 2026 la più titolata nella storia del meeting, confermando ancora una volta la capacità del GalAthletics Bellinzona di portare in Ticino il meglio dell’atletica mondiale. Nuovi grandi annunci sono previsti nei prossimi giorni.

Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale galathletics.ch

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