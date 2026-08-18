Un'edizione imperdibile

I 100 metri femminili promettono spettacolo con una sfida internazionale di altissimo livello con ben 10 atlete ai blocchi di partenza capaci di correre sotto gli 11 secondi e che hanno reso necessarie due batterie nel programma. Al via le statunitensi Tamari Davis, campionessa mondiale con la 4x100m e PB di 10”83, e Kayla White, campionessa mondiale della staffetta (10”84 PB). Con loro la canadese Sade McCreath, primatista nazionale con 10”86, la neozelandese Zoe Hobbs, Audrey Leduc, Lavanya Williams, Torrie Lewis e l’italiana Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor in carica dei 60 metri. A completare il cast ci saranno le nostre migliori velociste svizzere: Mujinga Kambundji, Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Ajla Del Ponte e Natacha Kouni, le ultime quattro neo vice-campionesse Europee nella staffetta 4x100.

Straordinario anche il livello del salto con l’asta femminile. La nostra campionessa europea Angelica Moser avrà in pedana con lei la statunitense e grande amante del meeting Sandi Morris, argento olimpico, quattro volte vicecampionessa mondiale e due volte campionessa mondiale indoor, Emily Grove, Olivia McTaggart, Marie-Julie Bonnin, campionessa mondiale indoor e bronzo a Birmingham, e Hana Moll, campionessa mondiale U20.