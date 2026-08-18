«Non esiste il metodo magico»

Il lavoro è iniziato, come da tradizione, a maggio, dopo alcune settimane di pausa concesse ai giocatori al termine della stagione. La preparazione è poi proseguita fino a metà luglio, quando la squadra ha potuto beneficiare di un’ulteriore settimana o due di vacanza prima del ritorno ad Ambrì. «Devo dire che i ragazzi si sono impegnati, come d’abitudine, al 100%. Ed è stato chiaramente molto bello», racconta Oehen. Del resto, nel professionismo moderno, l’estate non è più sinonimo di improvvisazione. I giocatori conoscono l’importanza della preparazione fisica e arrivano al raduno consapevoli delle responsabilità che li attendono.

Una squadra, tanti percorsi

L’arrivo di un nuovo allenatore, e il conseguente cambiamento delle richieste sul piano tecnico e tattico, può inevitabilmente influenzare anche il lavoro atletico. Sotto la guida di Jussi Tapola, però, Oehen non ha stravolto la propria filosofia. «Come preparatore atletico ritengo molto importante comunicare con l'allenatore per capire quali siano le sue esigenze, dopodiché cerco però di realizzare gli obiettivi mantenendo i miei punti di riferimento e il mio stile di lavoro».